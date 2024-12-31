Стало известно, с кем Путин категорически не хочет вести переговоры о мире в Украине

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко считает, что кремлевский диктатор Владимир Путин будет водить новоизбранного президента США Дональда Трампа за нос, об этом он сказал в интервью "Главреду". По его мнению, Путин может представить свою позицию так: войну начала не Россия, а заставили это сделать, однако Москва готова к переговорам. Президент Украины Владимир Зеленский, по словам Путина, — нелегитимный, ненадежный и даже "без рода и племени". Эта антисемитская риторика, напоминающая советское время борьбы с "безродными космополитами", звучит в XXI веке от лидера великого государства, которое само по себе выглядит странно, подчеркнул Яковенко.

Переговоры Украины и РФ

Вместе с тем он убежден, что разговор между Трампом и Путиным состоится, хотя формат еще неизвестен. Во время такого диалога Путин постарается убедить, что Украина не заинтересована в мире, тогда как Россия "готова к переговорам".

"Путин всеми силами постарается возложить всю ответственность за срыв переговоров на Украину. Удастся ли Киеву сделать так, чтобы ответственность в этой ситуации легла на Путина и Россию – вопрос открытый. При всей гротескности Путина, Лаврова и других фигур на фронте риторики воевать они умеют. Особенно в тех моментах, когда нужно убеждать не ярых противников, а таких людей, как Трамп", — отметил россиянин.

Яковенко отмечает, что даже если такие переговоры начнутся, война будет продолжаться, ведь для Кремля это возможность затянуть время. Отношения между Путиным и Трампом, по его словам, имеют определенный уровень "химии", хотя она односторонняя — больше Трампа. Для Путина Трамп является выгодной фигурой, которую можно использовать.

"Для Путина Трамп – это коммерс. Питерские уголовники вроде Путина и гэбэшники (в общем, примерно одно и то же) относятся к коммерсанту как к человеку, которого надо крышевать, доить и, если нужно, убивать. В этом случае убить Трампа у Путина вряд ли получится, и зачем ему это. Трамп выгоден Путину", — отметил Яковенко.

Журналист считает, что война вряд ли завершится в 2025 году. Россия приняла военный бюджет на три года, что свидетельствует о планах Кремля продолжать агрессию и дальше. К сожалению, мир может оставаться недостижимым даже в 2026 или 2027 годах, добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп в определенной степени завидует Путину.



