Стало известно, с кем встретится Путин перед парадом: о чем будут говорить

Российский диктатор Владимир Путин 8 мая проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию о кремлевском издании РИА-новости.

Путин и Си Цзиньпин

"Восьмое мая. Главное событие — официальный визит главы КНР Си Цзиньпина... Официальный визит будет достаточно насыщенным. Переговоры начнутся в узком составе, затем — в расширенном", — сказал Ушаков журналистам.

Он отметил, что это уже третий контакт лидеров с начала 2025 — в январе Путин и Си Цзиньпин провели встречу в формате видеоконференции, а 24 февраля переговорили по телефону.

Как отметили в Кремле, лидеры России и Китая обсудят широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки дня.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что лидер КНР Си Цзиньпин потерял интерес к завершению войны России против Украины. Его основное внимание сосредоточено на геополитическом балансе между Москвой и Вашингтоном, в частности, на вероятных переговорах между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко.

"У Си Цзиньпина нет интереса на данный момент. Год назад, два года такой интерес был, по другим причинам. Сейчас его волнуют совсем другие вещи. Сейчас его беспокоят отношения между Россией и США, переговоры между Трампом и Путиным, попытки США организовать крупное соглашение с РФ. И очевидный интерес Путина к такому соглашению. Вот это, я думаю, не очень нравится Си Цзиньпину", – отметил политолог.