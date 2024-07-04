Стало известно, сколько должно в Украине гибнуть россиян, чтобы Путин остановился

Общие военные потери террористической России в Украине на нынешнем уровне вряд ли заставят российское военное руководство остановить боевые действия, заявил на конференции в Укринформ Тарас Жовтенко, и.о. исполнительного директора Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Оккупанты

По его словам, многие считают, что если Россия теряет много человеческого ресурса и техники, это может взорвать ее изнутри. Или часть путинского окружения, не желая продолжать затратную войну, изменит ситуацию в руководстве России и примет соответствующие политические решения. Это иллюзия, особенно если говорить о военных потерях, говорит Жовтенко.

Он добавил, что Россия продолжает воевать по советской доктрине относительно допустимого уровня потерь в боевых подразделениях. Согласно доктрине, если подразделение теряет менее 30% личного состава и техники, ситуация более или менее нормальная. С математической точки зрения, потери российских сил не выходят за этот предел. Они всегда находили возможность бросать ресурс, который у них есть, считает эксперт.

По его словам, до Харьковской операции Россия теряла ежедневно в среднем около 1000 человек. В то же время, по статистике, ежемесячно РФ мобилизует около 30 тысяч человек, что позволяет удерживать процент потерь на стабильном уровне.

"Да, есть фактор Харьковского направления – вместе с ним цифры доходили до 1800. И тогда россияне немного напрягались… Если мы выведем уровень их потерь далеко за пределы возможности их компенсировать – именно этот фактор способен создать напряжение в российской вертикали власти. Это то, чего российская военная машина в средней перспективе не выдержит. Если поднять уровень потерь россиян в сутки с тысячи до трех тысяч и держать этот уровень от трех месяцев, то тогда действительно в политическом смысле будут ощутимы результаты внутри России", – подытожил Жовтенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, о непростой ситуации , которая сложилась на Угледарском направлении.



