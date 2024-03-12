Стало известно, сколько нужно повстанцев, чтобы уничтожить диктат Путина

По словам российского оппозиционного политика, если к легиону "Свобода России", Российскому добровольческому корпусу или "Сибирскому батальону" присоединится хотя бы один процент тех людей, которые выступают против диктатуры Владимира Путина, ситуацию в РФ можно будет изменить.

Российский добровольческий корпус

Как отметил Илья Пономарев, для смены власти в России будет достаточно всего 20 000 человек.

При этом оппозиционный российский политик добавил, что повстанцам и всем несогласным с диктатурой нужно создать только свой аналог "Вагнера". Именно он сможет захватить власть в Кремле и уничтожить самого Путина и его приспешников.

"И я считаю, что сейчас мы на этом пути, легион растет",

– подчеркнул российский политик.

По его словам, каждый раз после акций повстанцев количество их сторонних растет и к ним присоединяются новые люди.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 12 марта Российский добровольческий корпус, легион "Свобода России" и "Сибирский батальон" прорвали границу с РФ и вошли в Курскую и Белгородскую области и начали бои. Повстанцы отметили, что в первую очередь хотят воспрепятствовать проведению путинских выборов хотя бы на временно оккупированных территориях Украины и двух российских областях.

Кроме того, повстанцы не исключают, что в будущем они все же дойдут до Москвы и уничтожат российского диктатора Владимира Путина. Пока же они намерены вести боевые действия точно до президентских выборов, а дальше все будет зависеть от мощностей, которые останутся у повстанцев.

К слову, повстанцы уже пообещали устроить горячую ночь на территории Курской и Белгородской областей.