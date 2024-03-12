logo

BTC/USD

71524.17

ETH/USD

3981.86

LTC/USD

97.54

USD/UAH

38.75

EUR/UAH

42.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Стало известно, сколько нужно повстанцев, чтобы уничтожить диктат Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, сколько нужно повстанцев, чтобы уничтожить диктат Путина

Чтобы сменить власть в Российской Федерации действительно не нужно много людей, об этом в эфире телемарафона заявил российский оппозиционный политик Илья Пономарев. По его словам, все гораздо проще, чем принято думать

сегодня, 21:14
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

По словам российского оппозиционного политика, если к легиону "Свобода России", Российскому добровольческому корпусу или "Сибирскому батальону" присоединится хотя бы один процент тех людей, которые выступают против диктатуры Владимира Путина, ситуацию в РФ можно будет изменить.

Стало известно, сколько нужно повстанцев, чтобы уничтожить диктат Путина

Российский добровольческий корпус

Как отметил Илья Пономарев, для смены власти в России будет достаточно всего 20 000 человек.

При этом оппозиционный российский политик добавил, что повстанцам и всем несогласным с диктатурой нужно создать только свой аналог "Вагнера". Именно он сможет захватить власть в Кремле и уничтожить самого Путина и его приспешников.

"И я считаю, что сейчас мы на этом пути, легион растет",
– подчеркнул российский политик.

По его словам, каждый раз после акций повстанцев количество их сторонних растет и к ним присоединяются новые люди.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 12 марта Российский добровольческий корпус, легион "Свобода России" и "Сибирский батальон" прорвали границу с РФ и вошли в Курскую и Белгородскую области и начали бои. Повстанцы отметили, что в первую очередь хотят воспрепятствовать проведению путинских выборов хотя бы на временно оккупированных территориях Украины и двух российских областях.

Кроме того, повстанцы не исключают, что в будущем они все же дойдут до Москвы и уничтожат российского диктатора Владимира Путина. Пока же они намерены вести боевые действия точно до президентских выборов, а дальше все будет зависеть от мощностей, которые останутся у повстанцев.

К слову, повстанцы уже пообещали устроить горячую ночь на территории Курской и Белгородской областей.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости