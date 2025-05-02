Стало известно, сколько россиян доверяют Путину и положительно оценивают его работу

Подавляющее большинство граждан России, а именно: 79%, заявили, что доверяют кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом Общественное мнение.

Владимир Путин

Кроме того, данные опросы указывают, что 82% респондентов убеждены, что Путин "хорошо" исполняет обязанности главы государства.

Также участники опроса высказались по поводу деятельности премьер-министра РФ Михаила Мишустина — 60% опрошенных оценили его работу положительно.

Параллельно с публикацией соцопроса у пропагандистских медиа появились фрагменты документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", в котором президент рассказывает о своей повседневной жизни. В частности, он отметил, что последние три года почти ежедневно ночует в Кремле, где расположена его рабочая резиденция.

В ленте также показаны несколько внутренних помещений Кремля, где, по словам Путина, он проводит свободное время. Это две спальни, библиотека и домашняя церковь. В кадре также заметен портрет императора Александра III и белый рояль, на котором президент, по признанию, играет крайне редко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатор Владимир Путин впервые показал журналистам квартиру, расположенную вблизи его рабочего кабинета в Кремле. Путин вспомнил, что в 2023 году именно в этой квартире в неформальной обстановке вел беседу с главой КНР Си Цзиньпином — "попивая чай". А в последние три года, по словам кремлевского диктатора, он в основном ночует в Кремле.

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил о выходе фильма о президенте, отметив, что над лентой работали "очень талантливые люди".



