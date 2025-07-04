Показатель агрессивности среди жителей России незначительно, но снизился. Три четверти населения страны-агрессора по-прежнему поддерживают развязанную Путиным войну против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные независимого "Левада-центра".

Опрос россиян. Фото: из открытых источников

В июне 2025 года уровень поддержки войны снизился до 74% по сравнению с максимумом мая (80%).

Доля противников войны выросла в рамках погрешности на 3 п. п. до 16%. Две трети жителей считают, что сейчас следует переходить к мирным переговорам, а не продолжать военные действия (максимальные значения данного показателя фиксируются уже второй месяц подряд). За продолжение военных действий выступают треть опрошенных (как и месяцем ранее).

В июне 2025 года снизилась доля респондентов, которые считают, что использование ядерного оружия может быть оправдано — до 24% (снижение на 15 п.п. с ноября 2024 года). Одновременно с этим выросло число опрошенных, которые считают, что использование ядерного оружия оправдано быть не может — до 65%.

Опрос "Левада-центра" проведен с 19 по 25 июня 2025 года среди 1614 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

Читайте также на портале "Комментарии" — в то время как президент США Дональд Трамп все больше демонстрирует свою нерешительность в вопросе дальнейшей поддержки Украины, путинский режим использует этот шанс для наращивания своих наземных наступлений и бомбардировки городов по всей Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".



