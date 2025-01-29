Стало известно, сколько тысяч военных охраняет лично Путина

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Ткачик Олеся
Даже если представители российских элит объединятся, им не удастся свергнуть диктатора Владимира Путина, ведь основой его власти являются выходцы из ФСБ. Более того, кремлевский диктатор заранее подготовился к возможным мятежам, отметил в эфире 24 канала политолог-международник Ярослав Божко.
Владимир Путин
При этом эксперт подчеркнул, что безопасность Путина обеспечивает специальная служба, состоящая из десятков тысяч военнослужащих и занимающаяся исключительно его охраной.
По информации Божко, в службе безопасности президента России находятся около 15 тысяч военных. Это подразделение, сосредоточенное исключительно на защите Путина. Для сравнения Секретная служба США охраняет не только президента, но и Белый дом, Капитолий, Госдеп. А вот у российского лидера персональная армия охранников, среди которых есть снайперы, водолазы, спецподразделения с дубинками и щитами, сообщил политолог.
Божко также прокомментировал недавнее заявление американского журналиста Такера Карлсона о том, что администрация Джо Байдена якобы планировала ликвидацию Путина. Политолог считает это невозможным, поскольку система безопасности в Кремле настолько строга, что такой сценарий даже не подлежит серьезному рассмотрению в США.
По его словам, российская система безопасности менее технологична и инновационна, чем американская, однако она выстроена по жестким военным принципам, что делает ее чрезвычайно устойчивой к внешним угрозам.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп послал сигнал Путину, что может задуматься даже о его физической ликвидации.
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