Стало известно, сколько тысяч военных охраняет лично Путина

Даже если представители российских элит объединятся, им не удастся свергнуть диктатора Владимира Путина, ведь основой его власти являются выходцы из ФСБ. Более того, кремлевский диктатор заранее подготовился к возможным мятежам, отметил в эфире 24 канала политолог-международник Ярослав Божко.

Владимир Путин

При этом эксперт подчеркнул, что безопасность Путина обеспечивает специальная служба, состоящая из десятков тысяч военнослужащих и занимающаяся исключительно его охраной.

По информации Божко, в службе безопасности президента России находятся около 15 тысяч военных. Это подразделение, сосредоточенное исключительно на защите Путина. Для сравнения Секретная служба США охраняет не только президента, но и Белый дом, Капитолий, Госдеп. А вот у российского лидера персональная армия охранников, среди которых есть снайперы, водолазы, спецподразделения с дубинками и щитами, сообщил политолог.

Божко также прокомментировал недавнее заявление американского журналиста Такера Карлсона о том, что администрация Джо Байдена якобы планировала ликвидацию Путина. Политолог считает это невозможным, поскольку система безопасности в Кремле настолько строга, что такой сценарий даже не подлежит серьезному рассмотрению в США.

"В России пространство президента настолько контролируется силовиками, что это пока не выглядит, как задача, пригодная для обсуждения в США. Думаю, американцы прекрасно понимают, что там система безопасности", — подчеркнул Божко.

По его словам, российская система безопасности менее технологична и инновационна, чем американская, однако она выстроена по жестким военным принципам, что делает ее чрезвычайно устойчивой к внешним угрозам.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп послал сигнал Путину, что может задуматься даже о его физической ликвидации.



