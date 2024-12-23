Стало известно, зачем на самом деле Путин хочет получить контроль над всей Украиной

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Ткачик Олеся
Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о необходимости подготовки российской армии к военному конфликту с НАТО в Европе в течение ближайшего десятилетия. отметил российский журналист Александр Сотник во время чата на "Главреде", в стратегии Кремля Украина есть только промежуточным этапом в большой борьбе за преобладание в Европе.
Владимир Путин
По его словам, Россия стремится "дожать" Украину либо военным, либо гибридным путем, надеясь на благоприятные политические обстоятельства, в частности, возможно президентство Дональда Трампа. Он отметил, что Путин и другие считают, что Украину они дожмут если не военным способом, то гибридным. Они считают, что Трамп податлив и бросит Украину им в пасть, и они ее пережуют.
Сотник подчеркнул, что для Кремля Украина важна как ресурсная база, ведь в России почти разрушены экономический и производственный секторы.
По его словам, Россия всегда была аграрной страной, но в настоящее время сельское хозяйство почти уничтожено. В стране уже говорят о введении продовольственных карт, являющихся сигналом приближения дефицита, отметил россиянин.
По мнению Сотника, в нынешнем состоянии экономики и ресурсов России полномасштабная война с НАТО выглядит нереалистичной.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ допустили, когда может состояться встреча Трампа и Путина.
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