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Стало известно, зачем на самом деле Путин хочет получить контроль над всей Украиной

В РФ надеются, что Трамп поможет ей установить контроль над Украиной

сегодня, 16:39 comments2023
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Ткачик Олеся

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о необходимости подготовки российской армии к военному конфликту с НАТО в Европе в течение ближайшего десятилетия. отметил российский журналист Александр Сотник во время чата на "Главреде", в стратегии Кремля Украина есть только промежуточным этапом в большой борьбе за преобладание в Европе.

Стало известно, зачем на самом деле Путин хочет получить контроль над всей Украиной

Владимир Путин

"Большевизм – это красно-коричневая чума, а Путин и все, что мы сейчас видим, – это необольшевизм. Необольшевики не отказались от идеи мирового господства – они к ней идут, ее исповедуют. И сейчас в парадигме достижения мирового господства они говорят о том , что в ближайшие десять лет Россия должна быть готова к войне с НАТО, с "западным злом", — сказал Сотник.

По его словам, Россия стремится "дожать" Украину либо военным, либо гибридным путем, надеясь на благоприятные политические обстоятельства, в частности, возможно президентство Дональда Трампа. Он отметил, что Путин и другие считают, что Украину они дожмут если не военным способом, то гибридным. Они считают, что Трамп податлив и бросит Украину им в пасть, и они ее пережуют.

Сотник подчеркнул, что для Кремля Украина важна как ресурсная база, ведь в России почти разрушены экономический и производственный секторы.

По его словам, Россия всегда была аграрной страной, но в настоящее время сельское хозяйство почти уничтожено. В стране уже говорят о введении продовольственных карт, являющихся сигналом приближения дефицита, отметил россиянин.

По мнению Сотника, в нынешнем состоянии экономики и ресурсов России полномасштабная война с НАТО выглядит нереалистичной.

"Возможно, россияне с криками "Банзай!" и голодными желудками попрут на натовские танки. Возможно, они надеются забросать Европу ракетами – Путин же все дергает свой Орешник, никак не уймется. Россия может говорить, что она будет готовиться к войне с НАТО, но я не верю, что без Украины у нее это получится. Тем более, ситуация там становится все дальше. хуже, и я не знаю, как там переживут 2025 год", – подытожил Сотник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ допустили, когда может состояться встреча Трампа и Путина.




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Источник: https://glavred.net/ukraine/v-rf-schitayut-chto-tramp-brosit-ukrainu-im-v-past-chto-planiruet-putin-prognoz-sotnika-10624595.html?_gl=1*x3wpxn*_ga*MTY5NzA0MTU5MS4xNzIwMTc0MzIw*_ga_GTZ11TXQEP*MTczNDk2MjY2Mi4xMDk3LjEuMTczNDk2MjY3Mi41MC4wLjA.*_ga_XPHWQKG4FQ*
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