Стало известно, зачем на самом деле Путин хочет получить контроль над всей Украиной

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о необходимости подготовки российской армии к военному конфликту с НАТО в Европе в течение ближайшего десятилетия. отметил российский журналист Александр Сотник во время чата на "Главреде", в стратегии Кремля Украина есть только промежуточным этапом в большой борьбе за преобладание в Европе.

Владимир Путин

"Большевизм – это красно-коричневая чума, а Путин и все, что мы сейчас видим, – это необольшевизм. Необольшевики не отказались от идеи мирового господства – они к ней идут, ее исповедуют. И сейчас в парадигме достижения мирового господства они говорят о том , что в ближайшие десять лет Россия должна быть готова к войне с НАТО, с "западным злом", — сказал Сотник.

По его словам, Россия стремится "дожать" Украину либо военным, либо гибридным путем, надеясь на благоприятные политические обстоятельства, в частности, возможно президентство Дональда Трампа. Он отметил, что Путин и другие считают, что Украину они дожмут если не военным способом, то гибридным. Они считают, что Трамп податлив и бросит Украину им в пасть, и они ее пережуют.

Сотник подчеркнул, что для Кремля Украина важна как ресурсная база, ведь в России почти разрушены экономический и производственный секторы.

По его словам, Россия всегда была аграрной страной, но в настоящее время сельское хозяйство почти уничтожено. В стране уже говорят о введении продовольственных карт, являющихся сигналом приближения дефицита, отметил россиянин.

По мнению Сотника, в нынешнем состоянии экономики и ресурсов России полномасштабная война с НАТО выглядит нереалистичной.

"Возможно, россияне с криками "Банзай!" и голодными желудками попрут на натовские танки. Возможно, они надеются забросать Европу ракетами – Путин же все дергает свой Орешник, никак не уймется. Россия может говорить, что она будет готовиться к войне с НАТО, но я не верю, что без Украины у нее это получится. Тем более, ситуация там становится все дальше. хуже, и я не знаю, как там переживут 2025 год", – подытожил Сотник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ допустили, когда может состояться встреча Трампа и Путина.



