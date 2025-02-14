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Ткачик Олеся
В прошлом году перед конференцией в Мюнхене кремлевский диктатор Владимир Путин убил оппозиционера Алексея Навального, отметил глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.
Владимир Путин
Сегодня ночью, говорит эксперт, Путин собирался разгерметизировать Чернобыльский саркофаг.
По его словам, он разговаривал с поляком и французом — они просто не понимают, как так может действовать человек со здоровой психикой, потому что Европа, жившая после второй мировой с девизом "Никогда снова", пропустила тот момент, когда сама дала все стартовые возможности вырастить у себя под носом нацистского монстра.
Впрочем, по его словам, представители правительств, политические элиты начинают приходить в сознание.
При этом в Европе есть мнение, что американскому президенту Дональду Трампу придется успокаивать свою активность, если он хочет видеть в Европе партнера, а не исключительно исполнителя его прихотей.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие, которое бережет мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. Таким образом, россияне пытались устроить ядерную катастрофу. По словам Ермака, в Мюнхене все просто взбешены такой новостью.
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