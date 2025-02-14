В прошлом году перед конференцией в Мюнхене кремлевский диктатор Владимир Путин убил оппозиционера Алексея Навального, отметил глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.

Владимир Путин

Сегодня ночью, говорит эксперт, Путин собирался разгерметизировать Чернобыльский саркофаг.

"Ничего нового – обычные спецоперации старого КГБ-шника. Это все – его методы по продуцированию ужаса, чтобы ставить обычных, нормальных людей в ступор. Мол, полюбите меня, потому что я вас убью неестественным способом. Это даже не о психологии, а о психиатрии. И хуже всего то, что ему это удается", — отметил Шлинчак.

По его словам, он разговаривал с поляком и французом — они просто не понимают, как так может действовать человек со здоровой психикой, потому что Европа, жившая после второй мировой с девизом "Никогда снова", пропустила тот момент, когда сама дала все стартовые возможности вырастить у себя под носом нацистского монстра.

Впрочем, по его словам, представители правительств, политические элиты начинают приходить в сознание.

При этом в Европе есть мнение, что американскому президенту Дональду Трампу придется успокаивать свою активность, если он хочет видеть в Европе партнера, а не исключительно исполнителя его прихотей.

"Первый "наскок" не прошел. Потому здесь будет еще много серий. Подозреваю, что и в вопросе Украины тоже. Главное – не расслабляться. Сейчас наоборот время для максимальной концентрации усилий", – добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие, которое бережет мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. Таким образом, россияне пытались устроить ядерную катастрофу. По словам Ермака, в Мюнхене все просто взбешены такой новостью.



