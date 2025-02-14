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Стало известно, зачем Путин приказал ударить по саркофагу Чернобыльской АЭС

В прошлом году перед Мюнхенской конференцией Путин убил Навального, теперь ударил по ЧАЭС

сегодня, 11:19
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Ткачик Олеся

В прошлом году перед конференцией в Мюнхене кремлевский диктатор Владимир Путин убил оппозиционера Алексея Навального, отметил глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.

Стало известно, зачем Путин приказал ударить по саркофагу Чернобыльской АЭС

Владимир Путин

Сегодня ночью, говорит эксперт, Путин собирался разгерметизировать Чернобыльский саркофаг.

"Ничего нового – обычные спецоперации старого КГБ-шника. Это все – его методы по продуцированию ужаса, чтобы ставить обычных, нормальных людей в ступор. Мол, полюбите меня, потому что я вас убью неестественным способом. Это даже не о психологии, а о психиатрии. И хуже всего то, что ему это удается", — отметил Шлинчак.

По его словам, он разговаривал с поляком и французом — они просто не понимают, как так может действовать человек со здоровой психикой, потому что Европа, жившая после второй мировой с девизом "Никогда снова", пропустила тот момент, когда сама дала все стартовые возможности вырастить у себя под носом нацистского монстра.

Впрочем, по его словам, представители правительств, политические элиты начинают приходить в сознание.

При этом в Европе есть мнение, что американскому президенту Дональду Трампу придется успокаивать свою активность, если он хочет видеть в Европе партнера, а не исключительно исполнителя его прихотей.

"Первый "наскок" не прошел. Потому здесь будет еще много серий. Подозреваю, что и в вопросе Украины тоже. Главное – не расслабляться. Сейчас наоборот время для максимальной концентрации усилий", – добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие, которое бережет мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. Таким образом, россияне пытались устроить ядерную катастрофу. По словам Ермака, в Мюнхене все просто взбешены такой новостью.




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Источник: https://www.facebook.com/viktor.shlinchak/posts/pfbid022HEAjoK7qPo3TZwxdrCPuCVvuWJXmLxshMjgp961GSP2r4wmFHqzdYjYNjH2ZkmUl
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