Стало известно, зачем в РФ опять занялись ядерным шантажом: чего добивается Путин

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Ткачик Олеся
Россия снова побряцала ядеркой, говорит политолог, военный Дмитрий Воронков. При этом, он добавил, что ее в этом вопросе не остановил даже феерический провал с запуском ракеты "Сармат".
Ядерное оружие РФ
Также, по его мнению, очередной ядерный шантаж следует рассматривать и как попытку запугать Украину — как гражданских, так и военных. То есть, подчеркивает эксперт, речь идет о попытке спровоцировать внутреннюю социально-политическую дестабилизацию, панику.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин вновь попытался использовать ядерную риторику против Запада. В частности, для того, чтобы повлиять на решения западных лидеров в вопросе помощи Украине. 29 октября Путин принял участие в видеоконференции в российских военных учениях. В рамках этих учений стратегические силы сдерживания запустили: межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования "Ярс"; баллистические ракеты подводного базирования "Синева" и "Булава"; крылатые ракеты воздушного базирования.
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