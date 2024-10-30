Стало известно, зачем в РФ опять занялись ядерным шантажом: чего добивается Путин

Россия снова побряцала ядеркой, говорит политолог, военный Дмитрий Воронков. При этом, он добавил, что ее в этом вопросе не остановил даже феерический провал с запуском ракеты "Сармат".

Ядерное оружие РФ

"Я уже больше рассматриваю это как жест отчаяния, нежели реального запугивания. Мол, посмотрите какие мы психи — готовы и на это. У одних только США больше ядерных боеголовок, чем у орков. Так что для запугивания Альянса как бы силенок пока что мало, зато во внимание хорошо принимается склонность запада к излишней обеспокоенности, которая их сковывает и не даёт принимать смелые решения", — говорит Воронков.

Также, по его мнению, очередной ядерный шантаж следует рассматривать и как попытку запугать Украину — как гражданских, так и военных. То есть, подчеркивает эксперт, речь идет о попытке спровоцировать внутреннюю социально-политическую дестабилизацию, панику.

"Я не знаю сколько еще сигналов нужно западу после того как оба карлика — ПУ и ЫН заговорили об расширении ядерной доктрины. Могут ли они ее использовать? Могут! Но стоит задаться вопросом — а когда у них станет больше ядерного оружия — станут ли они смелее и наглее?! Как по мне, ответ очевиден!" — подытожил Воронков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин вновь попытался использовать ядерную риторику против Запада. В частности, для того, чтобы повлиять на решения западных лидеров в вопросе помощи Украине. 29 октября Путин принял участие в видеоконференции в российских военных учениях. В рамках этих учений стратегические силы сдерживания запустили: межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования "Ярс"; баллистические ракеты подводного базирования "Синева" и "Булава"; крылатые ракеты воздушного базирования.



