Стало известно, заставит ли Китай совместно с США остановить Путина войну в Украине

Без активного участия Соединенных Штатов и Китая установление справедливого и продолжительного мира в Украине невозможно, заявил в эфире Freedom политолог Вячеслав Потапенко.

Владимир Путин

Впрочем, по его словам, Китай стремится сохранять нейтралитет и не менять свою позицию. Правда, говорит он, Пекин может в определенной степени влиять на Российскую Федерацию. Однако это влияние не столь радикально, чтобы Москва не имела альтернатив. У Пекина есть рычаги влияния, но он не хочет рисковать собственной репутацией, если его попытки давления на Россию не дадут результата, добавил эксперт.

Потапенко также отметил, что этот вопрос может не учитываться США, ведь западные и восточные дипломатические традиции существенно отличаются.

“Я лично достаточно скептически отношусь к идее того, что Китай в какой-то краткосрочной перспективе будет давить на Российскую Федерацию. Другое дело, если США предложат новую конструкцию мировой безопасности, новую систему балансов и противовесов, и не только торговых, но и прежде всего в сфере влияния безопасности, тогда Китай, безусловно, в этом примет участие. Но здесь, мне кажется, Соединенные Штаты очень далеки от этого, и они не могут имиджево отказаться от своего доминирования в мире", — сказал он.

Эксперт также напомнил о риторике президента США Дональда Трампа по возобновлению американского влияния. По его словам, в рамках этой концепции отказ от глобального лидерства противоречил бы современной американской политике. Это и есть один из главных сдерживающих факторов, добавил Потапенко.

В то же время он подчеркнул, что без привлечения США и Китая в мирный процесс достижения справедливого и продолжительного мира в Украине будет невозможным.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какое неприемлемое условие выставил Кремль Украине.



