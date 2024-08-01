Стало не до красоты: во Владивостоке крыша здания рухнула на посетителей спа-салона (ВИДЕО)

Во Владивостоке крыша спа-комплекса рухнула на людей. Пострадали не менее 8 человек. Об этом сообщают российские паблики.

Во Владивостоке крыша здания рухнула на посетителей спа-салона (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что в момент падения некоторые люди были в зале с бассейном, кровля рухнула прямо на них. Очевидцы сообщают, что отвалилась декоративная конструкция, закрепленная на крыше здания.



Пострадали не менее восьми человек, им оказывают помощь врачи. На месте работают экстренные службы, причины ЧП пока не называют. Приморская прокуратура проводит проверку, площадь обрушения составила 100 кв.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России горит нефтебаза. После массированной атаки беспилотников в ночь на 28 июля в Курской области загорелась нефтебаза "Полевая". Россияне начали активно выкладывать фото и видео после ударов дронов и с горящей нефтебазой.

Около часа ночи исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов предупредил о возможности ударов беспилотниками. Российский политик заявил, что "силы и средства приведены в готовность для отражения атаки".

Через час в Курской области раздались взрывы – дроны атаковали нефтебазу "Полевая" в селе Полевая. Российские Telegram-каналы опубликовали серию фотографий и видео, которые им прислали местные и рассказали, что после нескольких взрывов в небе наблюдалось сильное задымление. Известно, что из-за удара дронов были повреждены три нефтяных резервуара. Российские власти официально не комментировали взрывы на нефтебазе.

По российской нефтебазе "Полевая" не в первый раз прилетают дроны. 15 февраля 2024 года по ней также были нанесены удары беспилотниками. Тогда вспыхнули два резервуара с дизельным горючим объемом 1000 кубометров и 400 кубометров.

