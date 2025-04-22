В России выразили восхищение так называемым " мирным планом" Дональда Трампа по поводу завершения войны в Украине. В стране-агрессоре идеи бывшего президента США назвали заслуживающими места в учебниках истории РФ. В частности, такое мнение озвучил бывший министр культуры России Владимир Мединский — один из авторов пропагандистских школьных учебников, излагающих события войны из-за искаженной кремлевской призму.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Он заявил, что мирные инициативы Трампа и внутриполитические процессы в США после его избрания должны стать частью образовательной программы в русских школах.

Мединский заверил, что события, которые он назвал "историческими трансформациями" в США, а также изменения в международной политике Вашингтона, будут включены в новые издания российских учебников. Там, мол, обязательно появятся упоминания о "рациональных усилиях" администрации Трампа по урегулированию войны, которую развязала Россия — наиболее кровавой в Европе со времен Второй мировой.

"Все, что сейчас происходит — от дипломатических инициатив до внутриамериканских изменений — непременно попадет в страницы как российской истории, так и общемировой. Можно уверенно сказать: Трамп уже вошел в историю", — отметил Мединский, приближенный к Путину чиновник.

Несмотря на это, он заявил, что не намерен оценивать политику Трампа напрямую, ограничившись ролью "наблюдателя" и "историка".

"Мы с вами живем в действительно определяющую эпоху", — добавил он.

Портал "Комментарии" писал, что предупреждение от американской администрации о возможном выходе из мирного диалога о войне в Украине может лишь усилить решительность российского диктатора Владимира Путина продолжать агрессию. Об этом говорится в аналитической колонке обозревателя The Times Уильяма Гейга.