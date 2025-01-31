logo

BTC/USD

104642.24

ETH/USD

3354.61

LTC/USD

131.82

USD/UAH

42.00

EUR/UAH

44.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Страной руководит абсолютный идиот: Путин в очередной раз опозорился на весь мир
commentss НОВОСТИ Все новости

Страной руководит абсолютный идиот: Путин в очередной раз опозорился на весь мир

Путин сделал ряд заявлений, посрамивших его на весь мир

сегодня, 11:27 comments1552
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин в очередной раз выставил себя на посмешище, озвучив ряд абсурдных заявлений в интервью пропагандистским медиа. Он снова заговорил о возможности оккупации Украины за один-два месяца, подверг сомнению легитимность президента Владимира Зеленского и жаловался, что Россию якобы "постоянно обманывают", отметил в эфире 24 канала бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Страной руководит абсолютный идиот: Путин в очередной раз опозорился на весь мир

Владимир Путин

По его мнению, подобные заявления Путина — попытка оправдать неудачи российской армии и создать иллюзию собственной "доброжелательности".

В первую очередь Ступак обратил внимание на заявление диктатора о том, что РФ сможет захватить Украину через месяц или два, если ей перестанут помогать оружием.

"Это лидер страны, называющей себя "второй армией мира"? Это лидер страны, которая говорит, что хочет участвовать в управлении миром?" – отметил Ступак.

То есть, по его словам, Путин фактически признал, что Россия не может одолеть Украину.

Кроме того, не обошлось и без традиционных спекуляций по статусу президента Украины. Путин снова подверг сомнению легитимность Владимира Зеленского, заявив, что не может заключать с ним никаких мирных соглашений. Как говорит эксперт, эти слова выглядят абсурдными, ведь ни один мировой лидер никогда не подвергал сомнению легитимность Зеленского. Вопрос выборов в Украине пока не стоит в повестке дня из-за военного положения, и это вполне понятно для международного сообщества.

По словам Ступака, подобные заявления – это попытка Путина посеять сомнения среди украинцев и взорвать моральный дух общества.

Еще одним знаковым тезисом в выступлении Путина, по мнению Ступака, стало его заявление о том, что в марте 2022 года он якобы "вывел" войска из Киевщины по просьбе европейских партнеров для заключения мирного соглашения, но его "обманули". По его словам, если Путин считает, что его постоянно обманывают, то он или наивен, или сознательно лжет. В то же время, сами россияне, привыкшие возвеличивать своего диктатора, даже после таких признаний не ставят под сомнение его компетентность.

"А вас не смущает, что вашу икону постоянно кто-то обманывает? Не возникает мысли, что вами руководит полный идиот? Вопрос риторический. Россияне ничего не могут сказать по этой теме. Они его только восхваляют", — отметил Ступак.

По его словам, Путин пытается объяснить свои провалы тем, что "Россия слишком открыта, а Запад просто воспользовался ее доверием". И такая риторика, вероятнее всего, останется в информационном пространстве РФ даже после окончания войны. Кремль будет продолжать создавать образ "доброй России", которой вроде бы нельзя доверять, потому что все вокруг "обманывают".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как Путин хочет убедить Трампа закончить войну до 9 мая.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/zayavi-putina-pro-viynu-stupak-prokomentuvav-intervyu-putina_n2741420
Теги:

Новости

Все новости