Страной руководит абсолютный идиот: Путин в очередной раз опозорился на весь мир

Кремлевский диктатор Владимир Путин в очередной раз выставил себя на посмешище, озвучив ряд абсурдных заявлений в интервью пропагандистским медиа. Он снова заговорил о возможности оккупации Украины за один-два месяца, подверг сомнению легитимность президента Владимира Зеленского и жаловался, что Россию якобы "постоянно обманывают", отметил в эфире 24 канала бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Владимир Путин

По его мнению, подобные заявления Путина — попытка оправдать неудачи российской армии и создать иллюзию собственной "доброжелательности".

В первую очередь Ступак обратил внимание на заявление диктатора о том, что РФ сможет захватить Украину через месяц или два, если ей перестанут помогать оружием.

"Это лидер страны, называющей себя "второй армией мира"? Это лидер страны, которая говорит, что хочет участвовать в управлении миром?" – отметил Ступак.

То есть, по его словам, Путин фактически признал, что Россия не может одолеть Украину.

Кроме того, не обошлось и без традиционных спекуляций по статусу президента Украины. Путин снова подверг сомнению легитимность Владимира Зеленского, заявив, что не может заключать с ним никаких мирных соглашений. Как говорит эксперт, эти слова выглядят абсурдными, ведь ни один мировой лидер никогда не подвергал сомнению легитимность Зеленского. Вопрос выборов в Украине пока не стоит в повестке дня из-за военного положения, и это вполне понятно для международного сообщества.

По словам Ступака, подобные заявления – это попытка Путина посеять сомнения среди украинцев и взорвать моральный дух общества.

Еще одним знаковым тезисом в выступлении Путина, по мнению Ступака, стало его заявление о том, что в марте 2022 года он якобы "вывел" войска из Киевщины по просьбе европейских партнеров для заключения мирного соглашения, но его "обманули". По его словам, если Путин считает, что его постоянно обманывают, то он или наивен, или сознательно лжет. В то же время, сами россияне, привыкшие возвеличивать своего диктатора, даже после таких признаний не ставят под сомнение его компетентность.

"А вас не смущает, что вашу икону постоянно кто-то обманывает? Не возникает мысли, что вами руководит полный идиот? Вопрос риторический. Россияне ничего не могут сказать по этой теме. Они его только восхваляют", — отметил Ступак.

По его словам, Путин пытается объяснить свои провалы тем, что "Россия слишком открыта, а Запад просто воспользовался ее доверием". И такая риторика, вероятнее всего, останется в информационном пространстве РФ даже после окончания войны. Кремль будет продолжать создавать образ "доброй России", которой вроде бы нельзя доверять, потому что все вокруг "обманывают".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как Путин хочет убедить Трампа закончить войну до 9 мая.



