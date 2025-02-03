Российская Служба внешней разведки (СВР) обнародовала очередной информационный вброс, утверждая, что страны НАТО якобы готовят масштабную кампанию по дискредитации президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявили в пресс-бюро СВР.

Владимир Зеленский

Согласно этим заявлениям, страны Альянса якобы хотят устранить украинского лидера, используя механизм "псевдодемократических выборов", которые, по расчетам Запада, могут состояться в Украине до осени 2025 года.

Кроме того, российская разведка также утверждает, что в рамках этой кампании планируется обнародование "финансовых схем" якобы с участием Зеленского и его окружения, включая якобы хищение средств, предназначенных для закупки боеприпасов, на сумму более 1,5 миллиарда долларов. Кроме этого, Москва выдвинула очередные бездоказательные обвинения в "манипуляциях" с финансированием украинских военных, а также продаже западной военной техники третьими странами.

В заявлении СВР также раздается традиционный российский нарратив о том, что Запад якобы рассматривает Зеленского как "отработанный материал" и стремится сохранить Украину как антироссийский форпост. При этом утверждается, что в Брюсселе и Вашингтоне хотят "заморозить конфликт" из-за переговоров, но президент Украины является главным препятствием для реализации этого плана.

Кроме того, российская пропаганда пытается создать иллюзию неотвратимого поражения Украины, заявляя, что ВСУ "вскоре не смогут сдерживать российское давление", а победа Дональда Трампа на выборах в США приведет к неопределенности дальнейшей поддержки Киева.

Эта информационная кампания вкладывается в традиционную стратегию Кремля, направленную на подрыв доверия к украинским властям и ослабление международной поддержки Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Путина есть план "Б" по Украине.



