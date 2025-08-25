Бывшая супруга российского диктатора Владимира Путина Людмила стала одной из первых жертв его авторитарного режима. Несмотря на официальный развод, женщина до сих пор получает значительные средства из бюджета РФ, фактически находясь в "золотой клетке" за молчание о жизни рядом с кремлевским руководителем.

Путин и его бывшая супруга (фото из открытых источников)

О подробностях ее нынешней жизни рассказал Никита Гаврилюк на YouTube-канале OBOZ LIFE, ссылаясь на книгу "Пикантная дружба" и материалы расследователей.

По их свидетельству, брак Людмилы с Путиным был наполнен унижениями, давлением и контролем. Писательница и подруга женщины Ирэн Питч отмечала: "То, о чем она рассказывала, было не просто мелодрамой. Хотя именно так она, казалось, хотела преподнести историю своей жизни".

Из-за постоянного психологического давления бывшая первая леди РФ в 2006 году решила нарушить молчание и под вымышленным именем начала публиковать в живом журнале тексты о своем браке. Уже к 2008 году ходили слухи о ее разводе с Путиным, однако Кремль официально подтвердил эту информацию только в 2013 году.

В 2015 году Людмила вышла замуж за Артура Очеретного – бывшего сотрудника Управления делами президента РФ и руководителя культурного фонда. С этого момента она начала новый этап жизни, продолжая при этом получать большие выплаты из государственных ресурсов.

По информации журналистов, ежегодно это стоит бюджету сотни миллионов рублей, которые могли бы использоваться на военные нужды. Более того, деятельность связанных с ней фондов приводила к разрушению культурного наследия. В частности, во время аренды дома Льва Толстого в центре Москвы вместо реставрации там обустроили офисы и паркинг, что фактически уничтожило исторический фасад здания.

Несмотря на это, Людмила продолжает хранить молчание, избегает журналистов и живет в изоляции, оставаясь зависимой от российского режима даже через десять лет после развода с Владимиром Путиным.

