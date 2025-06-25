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Строители из Афганистана отправятся на восстановление украинских территорий

Россия налаживает связи с Талибаном и привлечет афганцев к восстановлению оккупированных территорий Украины

25 июня 2025, 12:30
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Недилько Ксения

Восстановлением оккупированных территорий украинской Донетчины будут заниматься трудовые мигранты из Афганистана. Россия планирует привлечь талибов из-за нехватки собственных рабочих и таким образом усилить связи с Талибаном. В ответ талибы согласились в десять раз увеличить поток высококвалифицированных специалистов в Россию.

Строители из Афганистана отправятся на восстановление украинских территорий

Талибы будут восстанавливать оккупированные территории Украины

Об этом пишут российские медиа, ссылаясь на заявление главы Российского делового центра в Афганистане Рустама Хабибуллина.

Российские власти планируют направлять афганских строителей в временно оккупированные территории Украины, в так называемые "ДНР" и "ЛНР". Согласно планам страны-агрессора, эти люди там должны будут заниматься расчисткой территорий и восстановлением инфраструктуры.

Делегация движения "Табилан", которое контролирует Афганистан с 2021 года, договорилась с Россией увеличить поток афганских трудовых мигрантов в Россию на полях Петербургского международного экономического форума. Об этом стало известно еще 20 июня.

По словам главы Российского делового центра в Афганистане Рустама Хабибуллина, на строительных объектах страны-агрессорки уже работают около 100 афганцев, однако в дальнейшем Россия ожидает прибытия еще тысячи.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в так называемой "ДНР" изучают возможность консервации разрушенных кварталов для сохранения "памяти". Эти территории будут показывать туристам — по примеру Волгограда, также сохранившего память о защитниках Сталинграда, сообщил главарь не признанной республики Денис Пушилин, передает прокремлевское агентство ТАСС.



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