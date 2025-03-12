Суицид террориста Гиркина в тюрьме: что известно

12 марта российские Telegram-каналы распространили информацию о том, что находящийся в российской тюрьме террорист Игорь Гиркин якобы совершил самоубийство. В социальных сетях появились фотографии, на которых якобы изображено его тело и предсмертная записка.

Игорь Гиркин (фото из открытых источников)

Однако издание Mash, ссылаясь на адвоката Гиркина и его супругу Мирославу Регинскую, опровергло эти сообщения.

Российский журналист, телеведущий и публицист Александр Невзоров опубликовал в своем Telegram-канале фото, по его словам, доказательство смерти бывшего "министра обороны ДНР". Он отметил, что эта смерть полковника ФСБ в отставке может оказаться не последней и точно не первой.

"Гиркин давно превратился в фольклорного персонажа, вроде шишиги или голема. Отмечается и высокая воскресная способность "героя русской весны". Он уже несколько раз умирал и даже похоронен", — написал Невзоров.

Журналист также подчеркнул, что объявить о своей смерти – это один из самых простых способов напомнить о себе.

"Сегодня "шалун Гиркин" снова "самовыпылялся", о чем сообщают "инсайдеры" в системе ФСИН", — отметил он, добавив, что вероятно, эта кончина военного преступника не станет последней.

"Путинский режим создает все условия для ежедневного умирания", — подытожил Невзоров.

По информации "Интерфакса" , в тот же день Кировский областной суд оставил в силе решение Кирово-Чепецкого районного суда, отказавшегося смягчить наказание Гиркину. Он отбывает четырехлетний срок в колонии общего режима по уголовному делу о призывах к экстремистской деятельности. Это решение могло повлечь за собой появление слухов о его якобы самоубийстве.

Между тем журналисты Mash сообщили, что информация о том, что Гиркин покончил с собой в исправительной колонии №5 и оставил предсмертную записку, неправдива. Они также обвинили Невзорова в распространении фейковых данных.

"Это неправда, Игорь Иванович жив, здоров, жалуется на режим. Об этом рассказал его адвокат. Жена Стрелковая, Мирослава Регинская, также подтвердила, что эта новость – фейк. И это уже не первый подобный случай – впервые Стрелкова "хоронили" еще в феврале 2024-го. Опубликованное фото, сделанное в СИЗО Саратова в 2016 году", — говорится в сообщении Mash.

Адвокат Гиркина Александр Молохов заявил ТАСС, что лично видел своего подзащитного в среду.

"Я был у Стрелкова в колонии до 15:00. Он был точно жив, собирался в баню", – отметил Молохов.

Впоследствии Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской области также официально опровергло информацию о смерти Гиркина в колонии.

"Информация о смерти Игоря Гиркина, распространяющаяся в сети Интернет, в исправительном учреждении УФСИН России по Кировской области является фейком", — сообщили в ведомстве.