Суицид террориста Гиркина в тюрьме: что известно

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Лиля Воробьева
12 марта российские Telegram-каналы распространили информацию о том, что находящийся в российской тюрьме террорист Игорь Гиркин якобы совершил самоубийство. В социальных сетях появились фотографии, на которых якобы изображено его тело и предсмертная записка.
Игорь Гиркин (фото из открытых источников)
Однако издание Mash, ссылаясь на адвоката Гиркина и его супругу Мирославу Регинскую, опровергло эти сообщения.
Российский журналист, телеведущий и публицист Александр Невзоров опубликовал в своем Telegram-канале фото, по его словам, доказательство смерти бывшего "министра обороны ДНР". Он отметил, что эта смерть полковника ФСБ в отставке может оказаться не последней и точно не первой.
Журналист также подчеркнул, что объявить о своей смерти – это один из самых простых способов напомнить о себе.
"Путинский режим создает все условия для ежедневного умирания", — подытожил Невзоров.
По информации "Интерфакса" , в тот же день Кировский областной суд оставил в силе решение Кирово-Чепецкого районного суда, отказавшегося смягчить наказание Гиркину. Он отбывает четырехлетний срок в колонии общего режима по уголовному делу о призывах к экстремистской деятельности. Это решение могло повлечь за собой появление слухов о его якобы самоубийстве.
Между тем журналисты Mash сообщили, что информация о том, что Гиркин покончил с собой в исправительной колонии №5 и оставил предсмертную записку, неправдива. Они также обвинили Невзорова в распространении фейковых данных.
Адвокат Гиркина Александр Молохов заявил ТАСС, что лично видел своего подзащитного в среду.
Впоследствии Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской области также официально опровергло информацию о смерти Гиркина в колонии.
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