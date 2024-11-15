Сурков начал игру, чтобы вернуться в Кремль: при чем здесь протесты в Абхазии

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Ткачик Олеся
Абхазский парламент неожиданно заблокировал принятие закона о российских инвестициях в "республику". И это может иметь прямое отношение к Украине, считает политолог Вадим Денисенко.
Владислав Сурков
По его словам, закон об инвестициях мог бы изменить ситуацию с нынешними финансовыми потоками Абхазии. От этого больше всего могли бы пострадать бывший помощник кремлевского диктатора Владимира Путина Владислав Сурков и бывший губернатор Краснодарского края Ткачев. По странному стечению обстоятельств координатор действий оппозиции Адгур Ардзинба, отец которого несколько лет работал в Кремле в команде Суркова, добавил политолог.
Кроме экономических аспектов, говорит Денисенко, следует обратить внимание и на политический: не исключено, что это более сложная игра Суркова, который хотел бы предложить скорейшее и эффективное решение абхазского вопроса в обмен на возвращение в Кремль.
При этом он убежден, что Сурков начал "игру", поскольку Козак не имеет никаких успехов.
Известно, что в Сухуме начались массовые протесты. Так называемая оппозиция потребовала отменить ратификацию инвестсоглашения с РФ. На фоне этих протестов администрация так называемого "президента" самопровозглашенной республики Абхазия готовит документ об отзыве из парламента законопроекта о ратификации инвестсоглашения с Россией. Такое решение гауляйтер так называемой республики Аслан Бжания принял для стабилизации ситуации.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Сурсков признался о том, что РФ никогда не собиралась выполнять так называемые Минские соглашения.
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