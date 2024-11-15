Абхазский парламент неожиданно заблокировал принятие закона о российских инвестициях в "республику". И это может иметь прямое отношение к Украине, считает политолог Вадим Денисенко.

Владислав Сурков

По его словам, закон об инвестициях мог бы изменить ситуацию с нынешними финансовыми потоками Абхазии. От этого больше всего могли бы пострадать бывший помощник кремлевского диктатора Владимира Путина Владислав Сурков и бывший губернатор Краснодарского края Ткачев. По странному стечению обстоятельств координатор действий оппозиции Адгур Ардзинба, отец которого несколько лет работал в Кремле в команде Суркова, добавил политолог.

Кроме экономических аспектов, говорит Денисенко, следует обратить внимание и на политический: не исключено, что это более сложная игра Суркова, который хотел бы предложить скорейшее и эффективное решение абхазского вопроса в обмен на возвращение в Кремль.

"И подсидеть он очень желает Козака. Тем более что Козак последние три года почти незаметен, хотя и сохранил свой пост", — отметил Денисенко.

При этом он убежден, что Сурков начал "игру", поскольку Козак не имеет никаких успехов.

"Пасьянс, по-моему, слишком сложный, но Сурков начал эту игру, исходя из того, что Козак проиграл выборы в Молдове, не смог дожать Грузию и не имеет каких-либо успехов на украинском фронте. Так что будем болеть за обе команды", — отметил Денисенко.

Известно, что в Сухуме начались массовые протесты. Так называемая оппозиция потребовала отменить ратификацию инвестсоглашения с РФ. На фоне этих протестов администрация так называемого "президента" самопровозглашенной республики Абхазия готовит документ об отзыве из парламента законопроекта о ратификации инвестсоглашения с Россией. Такое решение гауляйтер так называемой республики Аслан Бжания принял для стабилизации ситуации.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Сурсков признался о том, что РФ никогда не собиралась выполнять так называемые Минские соглашения.



