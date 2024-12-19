Свержение режима Асада: Путин впервые объяснил "успех" России в Сирии

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия достигла своей цели в Сирии, где в начале декабря был свергнут режим его союзника Башара Асада. Также Путин ответил на вопрос, останутся ли российские военные базы в Сирии.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции "прямая линия" ответил на вопрос по поводу сирийского диктатора Башара Асада. По его словам, несмотря на то, что Асад находится в Москве уже более 10 дней, он до сих пор не виделся с ним.

"Я пока не виделся с президентом Асадом после его приезда в Москву. Но я планирую это сделать. Обязательно с ним поговорю", — сказал Путин.

Также глава Кремля начал заявлять, что Россия достигла своей цели в Сирии. По его словам, российские войска якобы находились в Сирии, "чтобы там не был создан террористический анклав".

"В целом мы своей цели достигли, и даже те группировки, которые воевали в свое время с режимом Асада, они также претерпели внутренние изменения", — сказал Путин, несмотря на то, что режим Асада был свергнут.

Затем российский диктатор добавил, что Москва поддерживает отношения с группировками в Сирии и собирается договориться, чтобы российские военные базы остались в регионе.

Напомним, что в 2017 году Путин во время визита в Сирию заявлял, что в стране будут действовать две военные базы РФ. По его словам, "если террористы снова поднимут голову, то мы нанесем им такие удары, которых они пока еще не видели". Однако когда повстанцы начали активные бои в 2024 году режим Асада упал менее чем за две недели.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Путин солгал во время "прямой линии". Российский диктатор переоценил возможности С-400 по сравнению с комплексом THAAD.