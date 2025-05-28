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Недилько Ксения
Позиционный документ готовится для обсуждения с Украиной условий прекращения огня, а пока так называемая "специальная военная операции" России продолжается.
Дмитрий Песков
Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков, передает прокремлевское агентство ТАСС.
Он также отметил, что Россия считает неправильным раскрывать содержание готовящихся документов и таким образом через СМИ сообщать о своих переговорных позициях.
Песков также заявил, что подготовленные Россией и Украиной проекты меморандумов с мирными предложениями предоставлены сторонам и вскоре станут известны, и после этого можно будет перейти к новому раунду переговоров.
Песков призвал аккуратно относиться к "откровениям" в СМИ по украинскому урегулированию, потому что там много фейков или откровенной лжи.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Москва будет настаивать на отмене Киевом всех дискриминационных законов в Украине в новом раунде прямых переговоров, о котором будет объявлено в ближайшее время. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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