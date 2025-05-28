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«СВО продолжается» – Песков о прекращении огня с Украиной

Пока «специальная военная операции России» продолжается, заявил пресс-секретарь Путина

сегодня, 13:14
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Недилько Ксения

Позиционный документ готовится для обсуждения с Украиной условий прекращения огня, а пока так называемая "специальная военная операции" России продолжается.

«СВО продолжается» – Песков о прекращении огня с Украиной

Дмитрий Песков

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков, передает прокремлевское агентство ТАСС.

"Для того чтобы обсудить перечень условий для временного перемирия, для прекращения огня, как раз и готовится позиционный документ. А пока СВО продолжается", — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что Россия считает неправильным раскрывать содержание готовящихся документов и таким образом через СМИ сообщать о своих переговорных позициях.

"Мы не будем обсуждать содержимое документов, которые предстоит согласовать, — заявил представитель Кремля. — Считаем, что это должно делаться в дискретном режиме, не публичном. И обмениваться какими-то позициями через прессу было бы чрезвычайно неверно".

Песков также заявил, что подготовленные Россией и Украиной проекты меморандумов с мирными предложениями предоставлены сторонам и вскоре станут известны, и после этого можно будет перейти к новому раунду переговоров.

"Скоро уже станут известны проекты тех меморандумов, которые с двух сторон предоставлены, и речь зайдет уже о следующем раунде переговоров", — заявил представитель Кремля.

Песков призвал аккуратно относиться к "откровениям" в СМИ по украинскому урегулированию, потому что там много фейков или откровенной лжи.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Москва будет настаивать на отмене Киевом всех дискриминационных законов в Украине в новом раунде прямых переговоров, о котором будет объявлено в ближайшее время. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.



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