«СВО продолжается» – Песков о прекращении огня с Украиной

Позиционный документ готовится для обсуждения с Украиной условий прекращения огня, а пока так называемая "специальная военная операции" России продолжается.

Дмитрий Песков

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков, передает прокремлевское агентство ТАСС.

"Для того чтобы обсудить перечень условий для временного перемирия, для прекращения огня, как раз и готовится позиционный документ. А пока СВО продолжается", — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что Россия считает неправильным раскрывать содержание готовящихся документов и таким образом через СМИ сообщать о своих переговорных позициях.

"Мы не будем обсуждать содержимое документов, которые предстоит согласовать, — заявил представитель Кремля. — Считаем, что это должно делаться в дискретном режиме, не публичном. И обмениваться какими-то позициями через прессу было бы чрезвычайно неверно".

Песков также заявил, что подготовленные Россией и Украиной проекты меморандумов с мирными предложениями предоставлены сторонам и вскоре станут известны, и после этого можно будет перейти к новому раунду переговоров.

"Скоро уже станут известны проекты тех меморандумов, которые с двух сторон предоставлены, и речь зайдет уже о следующем раунде переговоров", — заявил представитель Кремля.

Песков призвал аккуратно относиться к "откровениям" в СМИ по украинскому урегулированию, потому что там много фейков или откровенной лжи.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Москва будет настаивать на отмене Киевом всех дискриминационных законов в Украине в новом раунде прямых переговоров, о котором будет объявлено в ближайшее время. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.