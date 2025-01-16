«СВО» впервые вызвала страх у россиян: в чем они заподозрили Путина

Удары Вооруженных сил Украины по военным объектам на территории России являются прямым следствием агрессивной политики Кремля, отметил в эфире Freedom эксперт по национальной безопасности Иван Варченко и добавил, что россияне все чаще чувствуют себя незащищенными как властью, так и армией.

Владимир Путин

По его словам, ранее россиянам через пропаганду постоянно навязывали иллюзию того, что они живут в "самой безопасной стране мира", где власти заботятся о народе. То есть власти РФ навязывали своим гражданам мнение о том, что они хоть и живут в бедности, зато защищены. Впрочем, как заявил эксперт, сейчас это убеждение благодаря Силам обороны очень пошатнулось.

Как отметил Варченко, многие российские города, как большие, так и малые, вовлечены в логистику и обеспечение российской армии. Поэтому объекты в этих населенных пунктах становятся законными целями для ВСУ.

“Те, к кому не прилетело, имеют возможность смотреть на кадры работы украинских беспилотников в тех населенных пунктах, где базируются российские базы, энергетические объекты, объекты военно-промышленного комплекса, то есть производящие оружие фабрики и заводы, исследовательские центры , занимающиеся изготовлением и проектированием разных видов вооружений Поэтому, конечно, каждого ждет ощущение от того, что он непосредственно причастен к ведению этой войны. Каждый почувствует, что возмездие придет, не удастся спрятаться", — убежден Варченко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина начала активно наносить массированные удары по российской территории, что предусмотрено новой стратегией. Основными целями стали объекты военного производства: заводы ракет, комплектующих, систем наведения, композитных материалов для авиации, ракет и дронов. То есть, по его словам, удары по этим объектам уничтожают базу, питающую вражеские ударные силы.



