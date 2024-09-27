Сядет ли Путин за стол переговоров: прогноз аналитика

На данном этапе войны российский диктатор Владимир Путин не сядет за стол переговоров, если его не будут устраивать хоть несколько пунктов потенциальных мирных соглашений, заявил политический аналитик Андрей Городницкий.

Путин пока не готов к переговорам. Фото из открытых источников

По словам политолога, пока российская армия будет иметь потенциал воевать еще один или два года, Путин и дальше будет продвигать свои безумные идеи о завоевании Украины. По его мнению, сейчас у России достаточно сил, чтобы продолжать войну.

"Давайте не забывать, что сейчас Кремль еще не начинал тотальную мобилизацию своего населения. Руководство РФ пытается пополнять армию за счет контрактников, регулярно повышая зарплату. В отдельных российских регионах выплаты доходят до облачных показателей. Если Китай, Индия, Европа будут закупать российские углеводороды, то, очевидно, Кремль будет как можно дольше оттягивать решение о массовой мобилизации, привлекая в армию новобранцев обещаниями высоких зарплат", — подчеркнул Андрей Городницкий.

Политолог добавил, что если набор контрактников не будет давать нужного результата и Путин заявит о необходимости мобилизовать всех подряд, это будет означать, что Кремль подошел к пределу и находится в отчаянии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики за последние сутки продвинулись к западу от Угледара и вышли на трассу, ведущую к Богоявленки, следует из карты военного паблика Deep State. Судя по карте Deep State, сейчас сообщение с Угледаром физически не перерезано, но в самом городе враг уже захватил юго-восточные кварталы.