Российские власти перезапустили работу специальной комиссии по устойчивости экономики, созданной в 2020 году.

Экономика РФ приходит в упадок. Фото из открытых источников

Комиссия, которая должна выявлять проблемные отрасли и разрабатывать для них меры помощи, снова заработала в декабре, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, в зоне внимания комиссии находятся девять отраслей экономики и более двух тысяч предприятий, по которым ведется постоянный мониторинг показателей.

"Среди рисков – снижение инвестиционной активности, снижение рентабельности предприятий и финансовых показателей, увеличение процентных затрат со стороны предприятий по собственным источникам", – перечислил Александр Новак.

Отмечается, что скорая помощь уже понадобилась российским угольным компаниям, которые столкнулись с резким падением экспорта, получили более 80 млрд рублей сальдированного ущерба, начали закрывать шахты и оказались под угрозой массовых банкротств. На очереди план поддержки металлургических заводов, которые также потеряли экспортные рынки из-за санкций и начали сокращать производство.

"Сытые времена прошли", — заявил российский чиновник Андрей Савельев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у российской армии сейчас есть пехота, однако с техникой ситуация у врага гораздо хуже, рассказал первый заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, подполковник Кирилл Беркаль. "Летом наши силы перемололи большое количество техники и пехоты врага. Сейчас в России есть пехота, а вот с техникой у них гораздо хуже", — рассказал Кирилл Беркаль. Военный добавил, что сейчас для вражеской Кантемировской дивизии, начинавшей воевать на Т-90 и имевшей в резерве Т-80, приходят поставки с техникой, рыжей от ржавчины.