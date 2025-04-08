Так Маска еще никто не унижал: что сделала РФ на фоне его конфликта с Трампом

Встреча между Илоном Маском и двойником Владимира Путина, которая якобы предстояла в этом месяце в России, оказалась под вопросом. Об этом сообщил Mirror со ссылкой на анонимные источники.

Илон Маск

При этом говорится, что слухи о смерти Путина циркулируют уже более двух лет. Согласно конспирологическим теориям, российский диктатор якобы умер от сердечной недостаточности, а его тело находится в замороженном состоянии в резиденции в Валдае. После этого Путина якобы заменили двойником, исполняющим публичные обязанности главы государства.

На фоне этих разговоров стало известно, что Илон Маск должен был посетить Москву, где ему планировали представить "Путина". Однако, как сообщает источник, встречу могут отменить из-за падения влияния миллиардера, как в США, так и среди российской политической элиты.

"На фоне слухов, частично подтверждаемых надежными источниками, о снижении влияния Илона Маска на президента США Дональда Трампа, интерес к нему среди российского руководства заметно угасает", — говорится в сообщении.

В статье говорится, что так называемое "Политбюро" — группа лиц, которая якобы руководит Россией после смерти Путина, — считает Маска не только неактуальным, но и потенциально лишним в процессе переговоров с Трампом. Все контакты с ним резко сократили.

"Запланированный визит Маска в Москву также оказался под вопросом. Если он снова войдет в милость к Трампу, тогда его немедленно привезут в Россию и будут принимать как родственника. Но только в этом случае", — утверждает автор публикации.

Кстати, в статье говорится, что официальный Кремль никогда четко не комментировал слухи о смерти Путина. Единственное, что представители власти неоднократно уверяли, что со здоровьем главы государства все в порядке.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Маск дерзко показал Трампу, кто хозяин в Белом доме.



