Таких проблем с бензином современная Россия еще не знала: что произошло

Удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам вывели из строя часть мощностей на территории России. Рынок столкнулся с острой нехваткой бензина. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

АЗС в РФ. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что оптовые цены на бензин на России подпрыгнули к рекордным значениям. Тонна бензина А-95 на бирже 20 августа стоила на 55% больше, чем в начале года, и на 8% больше, чем в начале августа.

На рынке фиксируется нехватка топлива в ряде регионов из-за ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам.

Кризис вынудил Кремль приостановить экспорт бензина, чтобы удержать переработанные продукты на внутреннем рынке. Однако эта мера не смогла сдержать рост цен и обострение дефицита.

А материале говорится, что с начала июля Украина поразила как минимум четыре крупных НПЗ на России. По данным экспертов, нынешняя кампания отличается от предыдущих — удары направлены по предприятиям в ключевом регионе, что может вывести их из строя надолго или "даже навсегда".

"В 2024 году атаки были многочисленными, но разрозненными, обычно ограничивались одним заводом и ущерб быстро устранялся", — отметил Сергей Вакуленко, старший научный сотрудник Carnegie Endowment for International Peace.

Розничные цены на бензин на России выросли на 9% за год и более чем на 5% с января. В отдельных регионах фиксируются самые острые перебои, особенно вдали от центра страны.

