Таких санкций еще не было: за что ЕС хочет наказать РФ

Европейский Союз хочет ввести первый пакет санкций против России за дезинформационные операции и другую гибридную деятельность страны. Новые меры планируют согласовать в понедельник. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, предлагаемые меры затронут нескольких сотрудников и групп российской разведки, а также государственных чиновников и предпринимателей в сфере средств массовой информации (СМИ).

"Ограничения являются частью нового режима санкций, утвержденного ранее в этом году, который нацелен на операции по распространению дезинформации и другую спонсируемую Россией дестабилизирующую деятельность по всему миру", — говорится в публикации.

Европейский блок также предлагает ввести дополнительные санкции в отношении Беларуси. В том числе против примерно двух десятков лиц, обвиняемых в нарушениях прав человека или тех, кто получает материальную выгоду от своих отношений с правительством самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Главы МИД стран ЕС намерены одобрить пакет мер на встрече в понедельник в Брюсселе накануне президентских выборов, запланированных на следующий месяц в Беларуси.

Соответствующие предложения поступили после того, как ЕС согласовал 15-й пакет санкций против России за ее полномасштабное вторжение в Украину. Эти меры включают ограничения на более чем 45 нефтяных танкеров, участвующих в тайной транспортировке российской сырой нефти, и несколько китайских предприятий, обвиняемых в помощи Москве в разработке ударных беспилотников.

"Bloomberg" добавило, что санкции ЕС требуют поддержки всех государств-членов и могут измениться.

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