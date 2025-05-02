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Такого не было 116 лет: Москву накрыл рекордный снегопад (ФОТО)

За 36 часов в столице РФ выпало 43 мм осадков, что составляет около 70% месячной нормы

2 мая 2025, 23:58
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Лиля Воробьева

В ночь на 2 мая Москву и Московскую область накрыл сильнейший за последние 116 лет снегопад, который значительно превысил все предыдущие майские показатели.

Такого не было 116 лет: Москву накрыл рекордный снегопад (ФОТО)

Снегопад в Москве (фото из открытых источников)

Согласно данным метеорологов, в столице за 36 часов выпало 43 мм осадков, что составляет почти 70% от среднемесячной нормы.

На метеостанции "ВДНХ" слой снега составил 7 см, в районе МГУ – 10 см, а в Тушино – 2 см. Такая аномальная погода в начале мая не наблюдалась более ста лет.

Сильный циклон принес с собой не только снег, но и порывистый ветер, приведший к многочисленным авариям на электросетях.

Такого не было 116 лет: Москву накрыл рекордный снегопад (ФОТО) - фото 2
Такого не было 116 лет: Москву накрыл рекордный снегопад (ФОТО) - фото 3
Такого не было 116 лет: Москву накрыл рекордный снегопад (ФОТО) - фото 4

Больше всего от снегопада пострадал Зеленоград — один из административных округов Москвы. Как минимум 20 деревьев упали ночью на автомобили, припаркованные во дворах.

Без электричества остались 26 тысяч человек. Пострадали 237 линий электропередач и 4400 трансформаторных подстанций.

Снегопад парализовал дорожную инфраструктуру Москвы: на улицах образовались километровые пробки, а движение общественного транспорта было затруднено.

Такого не было 116 лет: Москву накрыл рекордный снегопад (ФОТО) - фото 5
Такого не было 116 лет: Москву накрыл рекордный снегопад (ФОТО) - фото 6
Такого не было 116 лет: Москву накрыл рекордный снегопад (ФОТО) - фото 7

По прогнозам синоптиков, в Москве снег должен растаять уже 3 мая, тогда как в наиболее заснеженных районах области — до 5 мая.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что В ночь на понедельник, 28 апреля, в российском Брянске раздались сильные взрывыОчевидцы сообщают, что под ударом оказался важный объект оккупантов. Как пишет Shot со ссылкой на очевидцев, в городе насчитали по меньшей мере 10 взрывов. Они разбудили среди ночи жители многих районов. Местные власти заявили об атаке украинских беспилотников, но попытались успокоить местных жителей, отметив, что благодаря эффективной работе российской ПВО угрозы нет.



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