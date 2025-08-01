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Такого не было с 2022 года: что происходит с промышленностью РФ

Несмотря на милитаризацию экономики и массовые государственные заказы после начала войны против Украины, рост промышленного производства в РФ начал замедляться.

1 августа 2025, 11:32
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Кравцев Сергей

В июле производственный сектор в стране-агрессоре показал самые плохие результаты за более чем два года. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Такого не было с 2022 года: что происходит с промышленностью РФ

Промышленность РФ. Фото: из открытых источников

В материале отмечается, что индекс деловой активности (PMI) снизился до 47,0 пункта по сравнению с 47,5 в июне. Это уже второе существенное падение подряд и сигнализирует о спаде в секторе: показатель ниже 50 означает снижение активности.

Компании сообщают о значительном ухудшении ситуации – спрос снижается, клиенты сталкиваются с финансовыми затруднениями, растет задержка платежей. Поэтому уменьшаются как объемы производства, так и количество новых заказов.

Несмотря на милитаризацию экономики и массовые государственные заказы после войны против Украины, рост промышленного производства в РФ начал замедляться. Центральный банк пытается стимулировать экономику, снизив ключевую ставку до 18%, но кредиты остаются рекордно дорогими.

Особенно резко уменьшилось количество новых заказов — это самое глубокое падение с марта 2022 года. Хотя экспортные заказы несколько выросли, общий уровень делового доверия среди компаний упал до минимума почти за три года.

Предприниматели сохраняют осторожный оптимизм в надежде на новые инвестиции и модернизацию, однако общий настрой ослабляет экономическую нестабильность и снижение покупательной способности населения.

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Отмечается, что в соответствии с законом увеличиваются пошлины на получение паспортов транспортных средств, регистрацию автомобилей, водительские удостоверения и другие административные услуги.



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Источник: https://www.reuters.com/markets/europe/russian-factory-output-contracts-july-quickest-pace-since-march-2022-pmi-shows-2025-08-01/
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