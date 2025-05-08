Такого неуважения Си давно не чувствовал: что решился сделать Путин

Президент Китая Си Цзиньпин прибыл в Россию для участия в мероприятиях по случаю Дня победы. Впрочем, в аэропорту китайского лидера встречала только вице-премьер страны-агрессорки, а не кремлевский диктатор Владимир Путин.

Путин и Си

Дело в том, что сам Путин в это время избрал другую компанию: он проводил встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Как отметил политолог Игорь Чаленко, Путин не случайно проигнорировал встречу Си в аэропорту. По его словам, диктатор нуждался в продемонстрировании "силы" на внутреннем фронте. Ведь в сложных или кризисных ситуациях он традиционно прибегает к показательному общению именно с Кадыровым.

Этот выбор, говорит политолог, выглядит довольно символично — ведь предпочесть чеченского лидера, проигнорировав при этом личную встречу с главным стратегическим партнером, свидетельствует о более глубоких внутренних проблемах в России. Вероятно, это связано с атакой дронов, которая длилась несколько дней накануне 9 мая.

Из-за этих атак в стране был введен специальный режим безопасности, а воздушное пространство частично закрыли. В результате более 60 тысяч пассажиров остались "во подвешенном состоянии", а некоторые гости, например президент Сербии Александр Вучич, вынуждены были лететь на парад по обходным маршрутам — через Азербайджан. Это стало очередным унизительным моментом для российских властей.

Кроме того, 8 мая во время встречи с Си Цзиньпином кремлевский диктатор не сумел правильно произнести его имя.

"Поздравляю, дорогой господин Сизипинь, уважаемый друг", — сказал Путин.

При этом он даже не смутился и не исправил ошибку.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин отдаст Си за визит на свой парад.



