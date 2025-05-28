Такого с ним еще не было: Кадыров исчез на 50 дней

Глава Чечни Рамзан Кадыров уже более 50 дней не проводит никаких официальных совещаний. Последний раз такая встреча состоялась 8 апреля — об этом сообщает издание "Агентство", обращая внимание на длительную паузу, которая вызывает новую волну слухов об ухудшении состояния здоровья Кадырова.

Рамзан Кадыров (фото из открытых источников)

По данным журналистов, 8 апреля Кадыров провел встречу с силовиками после нападения на пост ГНС в Ачхой-Мартане. После этого на его Telegram-канале появлялись упоминания о более чем 30 различных мероприятиях — преимущественно встречи или комментарии по поводу событий — однако ни одного совещания с тех пор не фиксировалось.

Несмотря на это, Кадыров не полностью исчез из публичного пространства: в апреле и мае он несколько раз появлялся на личных встречах и ездил в Москву. Однако, как отмечает "Агентство", именно проведение совещаний показательно, ведь они требуют больше личного участия, времени и привлечения к управленческим процессам.

Ранее самый длинный перерыв между совещаниями был зафиксирован с 8 января по 17 февраля этого года, когда, по сообщениям СМИ, Кадыров находился в отпуске.

Подозрения в его здоровье появляются не впервые. В СМИ ранее писали, что в 2019 году ему диагностировали некроз поджелудочной железы. По информации источников, состояние Кадырова удалось стабилизироваться до конца 2024 года. Однако новая пауза в его активности возобновила спекуляцию.

26 мая Кадыров пытался опровергнуть слухи, обнародовав видео, где он якобы находится в хорошем состоянии. Однако на записи голос за кадром не принадлежит ему, что только усугубило подозрения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что их капитана прогрессирует , он готовит преемника. Состояние здоровья лидера Чечни Рамзана Кадырова, по сообщениям "Новой газеты Европа", ухудшается, и это подтолкнуло его к активизации процесса передачи власти. По информации издания, Кадыров уже принял свой диагноз и начал последовательную подготовку преемника — в частности укрепляет позиции своих детей и близких кланов.

В 2023 году его состояние стабилизировалось, однако в начале 2024-го он отменил традиционную поездку в Москву и вместо этого был госпитализирован в частную клинику "Аймед", принадлежащую его жене. Чтобы скрыть госпитализацию, его команда организовала инсценированный визит Кадырова на строительство микрорайона имени Путина.