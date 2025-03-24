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Такого точно никто не ожидал: россияне облюбовали неожиданную страну для отдыха

Россияне часами стоят под посольством, чтобы получить визу в эту страну и улететь на отдых

сегодня, 09:30
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Ткачик Олеся

В Москве, несмотря на холодную весеннюю погоду, сотни россиян в теплых куртках и шерстяных шапках стоят в очередях у японского посольства, чтобы получить визы.

Такого точно никто не ожидал: россияне облюбовали неожиданную страну для отдыха

Россияне

Дело в том, что из-за ограничений на поездки в Европу все больше российских туристов ищут альтернативные направления для отдыха, и Япония стала одним из самых привлекательных вариантов, ведь предлагает безвизовый въезд.

Хотя прямого авиасообщения между Россией и Японией пока нет, в японском посольстве в Москве подтвердили рост российских туристов. Это происходит на фоне расширения возможностей для перелетов с пересадками.

По словам вице-президента Российского союза туристической индустрии Дмитрия Горина, в этом году количество российских путешественников в Японию может возрасти вдвое – примерно до 100 тысяч человек. Он объяснил ажиотаж в посольстве привлекательностью Японии в весенний период, когда там цветут сакуры.

"Главное, что нет сложных визовых формальностей, а также доступны авиарейсы", – отметил Горин.

В ноябре прошлого года Япония отменила требование для россиян заранее подтверждать оплату отелей для получения визы. Билеты туда и обратно, чаще всего с пересадками в Китае, стоят от 40 тысяч рублей, сообщил он.

Одна из туристок, Елизавета, стоявшая в очереди у посольства, рассказала Reuters, что упрощенная процедура получения визы подтолкнула ее к покупке билетов.

"Мы давно хотели уехать. Сейчас в Европу добраться сложнее, а визу в Японию можно получить всего за четыре-пять дней. Поэтому решили поехать туда", – объяснила она.

При этом иностранные медиа подчеркивают, что на фоне хороших отношений между РФ и США россияне стали чувствовать себя увереннее и уже снова не боятся путешествовать.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , где еще массово отдыхают российские туристы.




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Источник: https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/russian-tourists-japan-europe-b2718673.html
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