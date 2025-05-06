Такого точно никто не ожидал: в РФ назвали возможного преемника Кадырова

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Ткачик Олеся
После информации о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров попросил отправить его в отставку, в российских пропагандистских медиа появилась информация о его вероятном преемнике.
Рамзан Кадыров
В частности, по информации российских экспертов, заменить Кадырова может командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Помимо этого, среди вероятных преемников также и сын Кадырова, который сейчас возглавляет Совбез Чечни.
По его словам, если слова Кадырова об отставке окажутся не связаны с пиаром и глава Чечни действительно уйдет, преемника будет определять не Москва, а сам Кадыров ввиду его колоссального влияния в регионе.
В любом случае, добавил он, слово Кадырова якобы будет решающим.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, какую игру затеял Кадыров, сообщив о том, что попросил отправить его в отставку.
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