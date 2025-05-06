Такого точно никто не ожидал: в РФ назвали возможного преемника Кадырова

После информации о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров попросил отправить его в отставку, в российских пропагандистских медиа появилась информация о его вероятном преемнике.

Рамзан Кадыров

В частности, по информации российских экспертов, заменить Кадырова может командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Помимо этого, среди вероятных преемников также и сын Кадырова, который сейчас возглавляет Совбез Чечни.

"Кадыров время от времени делает заявления о своем уходе, видимо, руководствуясь какими-то внутренними причинами. Но он на своем месте. И, в общем-то, он перерос по своему влиянию и значению Чечню. Кадыров — негласный лидер Северного Кавказа, его имя хорошо известно на Ближнем Востоке, в исламском мире. Так что, теоретически, его могли бы перевести куда-то в центр, если это не связано с ухудшением здоровья. Но, более вероятно, к сообщениям о его уходе все же стоит относиться как к пиару", — считает российский политолог Станислав Тарасов.

По его словам, если слова Кадырова об отставке окажутся не связаны с пиаром и глава Чечни действительно уйдет, преемника будет определять не Москва, а сам Кадыров ввиду его колоссального влияния в регионе.

"Он слишком влиятельная фигура, чтобы ему кто-то подсказывал. Затрудняюсь сказать, кем будет преемник. Может, Алаудинов — он заслуженный человек, может — сын Кадырова или кто-то еще. Это будет связано с внутренними раскладами, которые мы не можем знать", — заявил россиянин.

В любом случае, добавил он, слово Кадырова якобы будет решающим.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, какую игру затеял Кадыров, сообщив о том, что попросил отправить его в отставку.



