Также присоединился к войне: стало известно, чем сын Медведева занимался на оккупированных территориях Украины

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Лиля Воробьева
Незаконной паспортизацией украинцев на временно оккупированных территориях Украины занимался сын заместителя председателя Совета безопасности РФ Илья Медведев. В частности, он курировал создание портала, где граждане Украины якобы получают паспорта РФ.
Илья Медведев (фото из открытых источников)
Об этом сообщает издание РБК.
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"Илья Медведев со стороны партии координировал реализацию проекта по созданию портала "Я в России" для жителей новых субъектов Федерации, который был инициирован решением генерального совета "Единой России" в мае этого года", — сообщили в пресс-службе путинской партии.
7 сентября о завершении разработки такого ресурса заявил глава "Единой России" Дмитрий Медведев.
Он цинично заявил, что украинцы на захваченных Россией территориях якобы сталкиваются с трудностями при оформлении документов и социальных выплат оккупантов.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне снова активизировали паспортизацию в оккупации . Российские захватчики активизировали усилия по паспортизации населения на временно оккупированных территориях, готовясь к так называемым "выборам". Такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
По ее словам, паспортизируют всех даже без людей. Они просто ставят галочки и вроде бы раздают паспорта. Также Верещук отметила, что им точно известно об этих действиях.
Вице-премьер-министр призвала украинцев, которые остались жить в оккупации, принимать непростое для себя решение и как можно быстрее уезжать оттуда, потому что "каждый раз будет все труднее и труднее не идти на сотрудничество" с врагом.
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