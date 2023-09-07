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Также присоединился к войне: стало известно, чем сын Медведева занимался на оккупированных территориях Украины

Илья Медведев курировал создание портала, где граждане Украины якобы получают паспорта РФ

сегодня, 18:35
Автор:
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Лиля Воробьева
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Незаконной паспортизацией украинцев на временно оккупированных территориях Украины занимался сын заместителя председателя Совета безопасности РФ Илья Медведев. В частности, он курировал создание портала, где граждане Украины якобы получают паспорта РФ.

Также присоединился к войне: стало известно, чем сын Медведева занимался на оккупированных территориях Украины

Илья Медведев (фото из открытых источников)

Об этом сообщает издание РБК.


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"Илья Медведев со стороны партии координировал реализацию проекта по созданию портала "Я в России" для жителей новых субъектов Федерации, который был инициирован решением генерального совета "Единой России" в мае этого года", — сообщили в пресс-службе путинской партии.

7 сентября о завершении разработки такого ресурса заявил глава "Единой России" Дмитрий Медведев.

Он цинично заявил, что украинцы на захваченных Россией территориях якобы сталкиваются с трудностями при оформлении документов и социальных выплат оккупантов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне снова активизировали паспортизацию в оккупации . Российские захватчики активизировали усилия по паспортизации населения на временно оккупированных территориях, готовясь к так называемым "выборам". Такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, паспортизируют всех даже без людей. Они просто ставят галочки и вроде бы раздают паспорта. Также Верещук отметила, что им точно известно об этих действиях.

Вице-премьер-министр призвала украинцев, которые остались жить в оккупации, принимать непростое для себя решение и как можно быстрее уезжать оттуда, потому что "каждый раз будет все труднее и труднее не идти на сотрудничество" с врагом.          



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