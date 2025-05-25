logo

BTC/USD

108304.67

ETH/USD

2534.79

LTC/USD

95.01

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

47.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Тайная передислокация: российскую элитную бригаду отправили в Беларусь
commentss НОВОСТИ Все новости

Тайная передислокация: российскую элитную бригаду отправили в Беларусь

Россия перебросила в Беларусь элитную бригаду с техникой, связанной с ядерной инфраструктурой

25 мая 2025, 19:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Тайная передислокация: российскую элитную бригаду отправили в Беларусь

Армия РФ в Беларуси (фото из открытых источников)

200-я мотострелковая Печенжская бригада, входящая в состав Ленинградского военного округа Российской Федерации и дислоцирующаяся в городе Печенга близ норвежской границы, была передислоцирована в Беларусь. Об этом информирует Белорусская служба Радио Свобода, которая осуществила собственное расследование перемещения этого подразделения.

Согласно информации издания, военная техника этой бригады впервые за последние годы появилась на военном параде в Минске 9 мая 2025 года. Вместо привычной пешей колонны, участие в параде приняло механизированное подразделение русских военных.

Журналисты обращают внимание, что эта техника может иметь связь с ядерной инфраструктурой. По результатам анализа белорусских государственных медиа, бронетехника, в том числе автомобили типов "Линза" и "Спартак", была переброшена на территорию Беларуси еще в марте.

Во время репетиций парада в Минске, а также на аэродроме "Липки" было зафиксировано по меньшей мере 12 единиц данной техники. В то же время, по данным "Общества белорусских железнодорожников", реальное количество доставленной техники может превышать 21 единицу.

Отдельно отмечается, что на транспортных средствах обнаружены номерные знаки с кодом, который, по мнению экспертов, связан с 12-м Главным управлением Министерства обороны России, отвечающим за хранение, обслуживание и охрану ядерного оружия.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лукашенко сделал заявление об объединении Беларуси и РФ . Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время Белоруссия не войдет в состав России. По его словам, процесс интеграции Беларуси и России считается исторической миссией.

Александр Лукашенко нанес визит в Россию, где во время выступления в Совете Федерации рассказал о совместном будущем обеих стран.

"Наша с вами историческая миссия — сделать процесс белорусско-российской интеграции необратимым. Мы этот путь пройдем достойно", — сказал Лукашенко.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.svaboda.org/a/33392603.html
Теги:

Новости

Все новости