Тайное лечение в Израиле и сыновья: появились новые подробности о детях и здоровье Путина

В 2020 году Путин лечился в Израиле от рака. Раньше там боролся с раком его младший сын. О котором ничего не было известно до сих пор. Об этом журналисту Дмитрию Гордону сообщил российский профессор Валерий Соловей.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Профессор рассказал, что сначала от рака в Израиле лечился младший сын президента РФ, а в 2020 году – сам Путин. За этим лечением следил сам премьер Нетаньяху.

"На рубеже 2019-20-го годов у него была диагностирована тяжелая форма рака. Тяжелая и длительная неподдающаяся ремиссии. В феврале 20-го года ему сделали операцию израильские врачи... Они курировали лечение его, они занимались таргетной терапией. .. Почему именно Израиль? Перед этим в Израиле был вылеченный сын, младший сын Путина, от рака. И лечение его тогда курировал непосредственно Нетаньяху, который тоже тогда был премьер-министром, поэтому Путин доверял ему", — сказал профессор.

Кроме того, он рассказал, что от Кабаевой у Путина трое детей.

"У него от Алины Кабаевой трое детей, двое из них мальчики, насколько я знаю. То, что трое детей – это точно. Она является его женой... может и венчаной, но не расписанной", — сказал Валерий Соловей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что стало известно о больших перестановках в Кремле. После обнародования заявления о возможной смерти хозяина Кремля Владимира Путина, в Telegram-канале Генерал СВР информируют о том, что сейчас происходит на территории Кремля и заявляют, что там как будто осуществляют подготовку к значительным перестановкам.

На канале утверждают, что 30 октября якобы "прошли "обзоры" двойника покойного российского президента Владимира Путина с участием представительного состава постоянных членов Совета безопасности РФ".

