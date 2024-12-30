Тайный рейс из России в США: Кремль раскрыл причину полета спецсамолета

Самолет Ил-96-300 специального летного подразделения "Россия" совершил полет из Москвы в Вашингтон, где пробыл два дня и вернулся в РФ. Представитель МИД России Мария Захарова объяснила, почему российский самолет совершил перелет в США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова заявила, что полет спецсамолета "Россия" в Соединенные Штаты был связан с дипломатическими факторами, в том числе сменой российских чиновников.

"Полет специального борта из Российской Федерации в США – это очередная ротация российских дипломатов", – пишут российские СМИ слова Захаровой.

Напомним, что по данным сервиса Flightradar24, российский самолет Ил-96-300 25 декабря вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. На следующий день спецборт совершил вылет из РФ в Нью-Йорк, где после небольшого перерыва приземлился в Вашингтоне. В столице США российский самолет находился двое суток и вылетел 28 декабря в Россию по тому же маршруту, каким летел в Соединенные Штаты.

Спецборт Ил-96-300 используется высшим руководством РФ. В частности, им пользовался глава МИД России Сергей Лавров во время полета на Генеральную Ассамблею ООН в 2023 году, бывший президент РФ Дмитрий Медведев, руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и другие должностные лица.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что тайный полет из России в США породил слухи о возможном начале переговоров по окончании войны в Украине между Москвой и Вашингтоном.

Также "Комментарии" писали о российском диктаторе Владимире Путине и его друзьях, которые попали в список самых больших неудачников 2024 года.