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Тайный рейс из России в США: Кремль раскрыл причину полета спецсамолета

Полет спецборта из России в США оказался ротацией дипломатов.

26 июня 2025, 10:52 comments1288
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Slava Kot

25 июня самолет Ил-96 специального летного подразделения "Россия" совершил полет из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала причину, почему российский самолет полетел в США.

Тайный рейс из России в США: Кремль раскрыл причину полета спецсамолета

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова в комментарии российским СМИ назвала перелет спецборта Ил-96 в Нью-Йорк обычным рейсом. По словам пресс-секретаря МИД РФ, самолет отвез в США российских сотрудников, а также заберет дипломатов возвращающихся обратно в Россию.

"Перелет Ил-96 СЛО "Россия" в Нью-Йорк — обычный вывозной рейс, он увез новых сотрудников в США и заберет возвращающихся", — пояснила Захарова.

Напомним, что 25 июня портал наблюдения за полетами Flightradar24 зафиксировал самолет специального летного отряда "Россия", который вылетел из Санкт-Петербурга около 11:30 и приземлился в Нью-Йорке через 11 часов.

Ранее в США летал спецпредставитель Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Его полет в апреле стал первым визитом высокопоставленного представителя РФ в Соединенные Штаты с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда Дмитриев встретился с представителями администрации Трампа по возобновлению общения на высоком уровне между США и РФ.

Портал "Комментарии" сообщал, что Захарова ответила на вопрос о причинах полета спецборта в США, состоявшемся в конце декабря 2024 года.

Также "Комментарии" писали, что Захарова предупредила США от вмешательства в конфликт на Ближнем Востоке, где Израиль воевал против Ирана. По словам пресс-секретаря МИД РФ, это грозит Соединенным Штатам непредсказуемыми и опасными негативными последствиями.



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