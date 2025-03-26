Техника КНДР прибыла в Крым: к чему готовится РФ

Российские захватчики из-за временно оккупированного Крыма перебрасывают на фронт военную технику КНДР, сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Техника КНДР в Крыму. Фото из открытых источников

"Наши "глаза" все видят: через аннексированный Крым на фронт Россия опрокидывает северокорейскую военную технику. На железнодорожной станции на севере полуострова замечен военный эшелон с самоходными артиллерийскими установками "Коксан" производства Северной Кореи. На железнодорожных платформах перевозили 7-8 САУ, а также военные грузовые автомобили", — говорится в сообщении.

Отмечается, что М1979 "Коксан" калибра 170/180 мм может производить от 1 до 3 выстрелов в минуту. САУ несет 12 снарядов боезапаса, а дальность стрельбы составляет 40-60 км.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по словам американского президента, РФ и Украина договорились о прекращении огня в море, а другие страны будут вовлечены в процесс мониторинга за его соблюдением. Дональд Трамп заявил, что США рассмотрит просьбу российской стороны об ослаблении американских санкций. "У нас продолжаются глубокие дискуссии с Россией и Украиной. И я бы сказал, что все хорошо, но это ситуация, которой не должно быть никогда. Это все, что я могу сообщить. Но очень большие и подробные разговоры проходят сейчас с обеими сторонами", — сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что более 75% ранений российских солдат, полученных во время позиционных боевых действий в Украине, вызванных атаками украинских БПЛА, свидетельствует статистика российских военных медиков, опубликованная в номере "Военно-медицинского журнала" Минобороны России. Сообщается, что 20% опрошенных солдат получили ранения в результате артиллерийских обстрелов, а 4% — от стрелкового оружия.