Телефонный звонок Путина Трампу: в РФ указали на важный нюанс

На сегодняшний день никаких договоренностей по телефонному разговору между российским правителем Владимиром Путиным и бывшим президентом США Дональдом Трампом нет. Об этом сообщил советник Путина Юрий Ушаков, передают российские СМИ.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: 24 Канал

В то же время, он не исключил возможность проведения диалога между двумя сторонами на нейтральной площадке. Посреди возможных локаций для таковых переговоров именуется Катар.

Между тем, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что отдельные государства якобы пытаются сорвать коммуникацию между Москвой и Вашингтоном, используя информационные атаки и дезинформацию.

В свою очередь в США ранее прозвучало неожиданное заявление по поводу действий Кремля. Представительница Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что президент Дональд Трамп верит в желание Путина прекратить войну в Украине.

Это утверждение базируется на словах специального представителя Трампа Стива Виткоффа, встречавшегося с российским лидером. По его словам, Кремль демонстрирует готовность к завершению конфликта, в частности, из-за потенциальных выгод от экономического сотрудничества с США.

"Как отметил Стив Виткофф, он убежден, что Россия стремится завершить эту войну. И президент Трамп разделяет это мнение", — сказала Левитт.

Портал "Комментарии" писал, что Украина планирует провести новые раунды переговоров с Соединенными Штатами Америки с целью поиска эффективных путей завершения российской агрессии и прекращения войны. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время брифинга.