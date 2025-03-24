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Теолог объяснил, слышит ли Бог молитвы Путина

Теолог заявил, что молитвы Путина попадают в ад.

сегодня, 14:14
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Slava Kot

Спецпосланник президента США Стив Виткофф заявил, что российский диктатор Владимир Путин вроде бы молился за Дональда Трампа, когда на американского политика было совершено покушение с попыткой убийства. Теолог Кшиштоф Мондель объяснил, слышит ли Бог молитвы Путина.

Теолог объяснил, слышит ли Бог молитвы Путина

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на платформе X обратился к известному теологу Кшиштофу Монделю с вопросом о возможной молитве Путина. Глава польского МИД спросил, засчитывается ли молитва полковника КГБ вдвойне или вообще не засчитывается, имея в виду российского диктатора. Мондель заявил, что Бог не слышит молитвы людей, которые лгут миру.

"Если Путин просит Бога о чем угодно, но не перестает убивать людей и врать миру, то его молитвы остаются глухими, потому что Бог не укрепляет злых людей во зле, это может творить только ад, Бог сам по себе добр, он может давать только добрые дары и хочет встретиться с тем, кто молится", — написал теолог.

Мондель объяснил, что "молитвы убийц за преступников идут прямо в ад". В качестве примера теолог упомянул о Евангельской притче о мытаре и фарисее. В ней фарисей молился Богу и утверждал, что тот не такой, как другие люди, однако не был искренним и не получил оправдания. В то время как сборщик налогов получил прощение от Иисуса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев объяснил, почему происходят прилеты по городам РФ. По его словам, это божье наказание за грехи россиян.

Также "Комментарии" писали, что Папа Римский разрешил геям становиться священниками. Какова позиция Украинской церкви.



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Источник: https://x.com/Madel_Krzysztof/status/1903722488632164549
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