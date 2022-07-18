Теперь не до Украины: Кадыров просит Путина побыстрее поставить ПВО в Чечню

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Кравцев Сергей
Подконтрольный Кремлю глава Чечни Рамзан Кадыров считает необходимым разместить в горах Чечни базу ПВО. По его словам, ее можно создать на месте танковой части в Шалинском районе. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Кадыров сделал в своем telegram-канале.
Рамзан Кадыров. Фото: AFP VIA GETTY IMAGES
Свою просьбу к руководству России разместит силы ПВО Кадыров объяснил тем. Что он переживает, что от врагов можно ждать чего угодно и поэтому нужно уже сейчас подумать, как эффективно защитить южные рубежи российского государства. Врагом Кадыров называет коллективный Запад, против которого он якобы и борется.
В свою очередь нардеп "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко считает, что причина такой просьбы Рамзана Кадырова не в переживаниях за "южные рубежи" России, а за собственную безопасность.
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