Теперь не до Украины: Кадыров просит Путина побыстрее поставить ПВО в Чечню

Подконтрольный Кремлю глава Чечни Рамзан Кадыров считает необходимым разместить в горах Чечни базу ПВО. По его словам, ее можно создать на месте танковой части в Шалинском районе. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Кадыров сделал в своем telegram-канале.

Рамзан Кадыров. Фото: AFP VIA GETTY IMAGES

Свою просьбу к руководству России разместит силы ПВО Кадыров объяснил тем. Что он переживает, что от врагов можно ждать чего угодно и поэтому нужно уже сейчас подумать, как эффективно защитить южные рубежи российского государства. Врагом Кадыров называет коллективный Запад, против которого он якобы и борется.

В свою очередь нардеп "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко считает, что причина такой просьбы Рамзана Кадырова не в переживаниях за "южные рубежи" России, а за собственную безопасность.

"Мы здесь, конечно, можем это связать с HIMARS или еще с чем-то, но на самом деле ситуация проще. В Чечне только подразделения Нацгвардии и нет военных подразделений. И в случае войны Чечни за независимость воевать нацгвардийцам будет очень сложно. А вот, если у вас есть ПВО, это займет преимущество россии в воздухе. Вот вам и вся загадка просьбы Кадырова. Очевидно, что нам бить по Чечне ракетами нет никакого смысла. Чтобы ликвидировать рамзана, нам нужны не ракеты, а пара ДРГ, которые скоро начнут готовиться и направляться в Грозный", – отметил нардеп.

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