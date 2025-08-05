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Теперь Путин сильно раздражает Трампа: его отношение изменилось только по одной причине

Трампа раздражают два иностранных лидера, но Путин – особенно, пишут журналисты.

5 августа 2025, 00:17
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Лиля Воробьева

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент страны-агрессора России Владимир Путин — это те иностранные лидеры, которые вызывают наибольшее раздражение у Дональда Трампа.

Теперь Путин сильно раздражает Трампа: его отношение изменилось только по одной причине

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

В публикации The Hill говорится, что именно эти политики больше всего "усложнили внешнеполитические расчеты Трампа".

Однако больше всего у Трампа ухудшились отношения именно с Путиным. Президент РФ проигнорировал его призывы остановить войну против Украины.

Это свидетельствует о существенном изменении тона американского президента по отношению к главе Кремля, особенно по сравнению с февралем 2025 года.

Причиной смены риторики стало то, что Трамп стремится прекратить войну в Украине, но Путин к этому не готов, объясняет издание The Hill.

Отдельно отмечается, что Трампа особенно раздражает способность Путина вести "дружественные и конструктивные" телефонные беседы, после которых Россия наносит жестокие удары по украинским городам.

Также не исключено, что раздражительность Трампа усугубляется сложной политической ситуацией: в рамках предвыборной кампании он обещал остановить войну "за 24 часа", однако это заявление осталось без конкретных результатов, а мирный процесс не демонстрирует никакого прогресса.

Впрочем, по мнению The Hill, Трамп по-прежнему будет скептически относиться к военной поддержке Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на этой неделе специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Виткофф посетит Москву.

Вероятная причина поездки — последняя попытка диалога перед введением новых санкций против России .

По его словам, речь идет о возможной передаче Кремлем своего видения условий прекращения войны, на которых Россия согласилась бы сесть за стол переговоров.



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Источник: https://thehill.com/homenews/administration/5433101-trump-putin-netanyahu-foreign-policy/
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