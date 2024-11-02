Теперь войну почувствует на себе каждый россиянин: какая проблема уже накрывает Россию

В стране-агрессоре все ощутимее становится проблема стремительного скачка цен на сливочное масло. Российские власти пытаются найти новые маршруты поставок, чтобы компенсировать эффект от западной изоляции во время войны. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет издание Bloomberg.

Сливочное масло. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, что на этой неделе чиновники встретились с производителями молочной продукции и достигли соглашения об отслеживании объемов производства сливочного масла в попытке снизить цены, которые в этом году подскочили более чем на 25%.

То, что сливочное масло становится все более недоступным, показывает, как изоляция России влияет на экономику страны и на продовольственную безопасность. РФ хоть и является одним из ключевых мировых производителей сельскохозяйственной продукции, но зависит от импорта ряда продуктов, включая куры, некоторые семена и различные фрукты.

Отмечается, по данным отраслевой лоббистской группы, четверть потребляемого в России сливочного масла завозится из-за границы. С тех пор как Владимир Путин решился на полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, многие поставщики сливочного продукта, например Новая Зеландия и Латинская Америка, приостановили торговлю по разным причинам — от санкций до проблем с платежами и логистикой.

В результате, важными поставщиками стали такие страны, как Беларусь, Индия и Иран. На этой неделе Россия начала закупать сливочное масло в Турции. Перестройка цепочек поставок совпала с перегревом военной экономики, который подстегнул рост производства сыра и мороженого. Для производства этих продуктов используются одни и те же сливки, что привело к росту цен на сливочное масло.

Цены подскочили на другие основные продукты питания, включая некоторые виды мяса и картофеля, который в этом году подорожал почти на 55% из-за меньшего урожая и сокращения импорта. Согласно последним данным, общий годовой рост цен составляет около 8,6%.

На прошлой неделе Банк России повысил ключевую процентную ставку до рекордно высокого уровня в 21% и дал понять, что возможно дальнейшее ужесточение политики, поскольку она борется с постоянной инфляцией.

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