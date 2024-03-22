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Теракт в Москве: погибли не менее 40 человек

В столице РФ неизвестные устроили стрельбу в "Крокус сити холле", погибли не менее 40 человек

сегодня, 21:12
Автор:
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Марьян Ощановский
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В России неизвестные люди в камуфляже открыли огонь в концертном зале "Крокус сити холла", находящейся на северо-западе Москвы. Погибли не менее 40 человек.

Теракт в Москве: погибли не менее 40 человек

В Москве неизвестные устроили теракт. Фото из открытых источников

Как сообщают российские СМИ, теракт произошел перед началом концерта группы "Пикник".

Теракт в Москве: погибли не менее 40 человек - фото 2

Сообщается, что по меньшей мере 5 вооруженных людей входили в группу, устроившую расстрел в "Крокусе". После стрельбы в помещении произошел взрыв и начался пожар.

Теракт в Москве: погибли не менее 40 человек - фото 3

По данным российских медиа, в результате теракта погибли по меньшей мере 40 человек и более 100 получили ранения.

На место стрельбы прибыли более 50 бригад скорой помощи и медицинской службы.

В связи с терактом в Москве отменили все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на третьем году войны украинские власти столкнулись с серьезным кадровым кризисом и кризисом политического управления, считает политический эксперт Константин Матвиенко. Эксперт убежден, что в действующем парламенте можно еще сформировать коалицию народного доверия, которая подготовит правительственную программу, подпишет коалиционное соглашение и сформулирует видение политического будущего Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что опыт войн 20 века свидетельствует о том, что молодые люди должны участвовать в боевых действиях, заявил заместитель Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По его мнению, 27 лет – абсолютно неадекватный возраст мобилизации, который нужно изменить. Он отметил, что после войны у молодежи будет достаточно опыта, амбиций, сил и моральных прав, чтобы брать на себя ответственность за руководство государством.



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Источник: https://t.me/tass_agency/238728
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