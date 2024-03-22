Теракт в Москве: погибли не менее 40 человек

В России неизвестные люди в камуфляже открыли огонь в концертном зале "Крокус сити холла", находящейся на северо-западе Москвы. Погибли не менее 40 человек.

В Москве неизвестные устроили теракт. Фото из открытых источников

Как сообщают российские СМИ, теракт произошел перед началом концерта группы "Пикник".





Сообщается, что по меньшей мере 5 вооруженных людей входили в группу, устроившую расстрел в "Крокусе". После стрельбы в помещении произошел взрыв и начался пожар.





По данным российских медиа, в результате теракта погибли по меньшей мере 40 человек и более 100 получили ранения.

На место стрельбы прибыли более 50 бригад скорой помощи и медицинской службы.

В связи с терактом в Москве отменили все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия.

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