Теракт в Подмосковье: Путин обратился к россиянам и вспомнил об Украине

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин вышел с обращением к россиянам по поводу теракта, который произошел в Подмосковье вечером 22 марта.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Хозяин Кремля объявил 24 марта днем национального траура.
Ожидаемо не обошлось без привязки теракта к Украине. Владимир Путин заявил, что якобы для подозреваемых в теракте "было подготовлено окно" для перехода границы с Украиной. Именно поэтому они якобы в Брянской области направлялись к украинской границе, но были задержаны российскими правоохранителями.
Путин пообещал установить всех заказчиков теракта, которые "понесут справедливое наказание".
Отметим, в городе Красногорск в Подмосковье произошел теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл", где во время стрельбы и пожара погибли десятки человек. Главное управление разведки Минобороны Украины уверено, что за происшедшим стоят российские спецслужбы, которые действовали по личному распоряжению диктатора Владимира Путина. В подобном ключе высказался наш МИД, предположив, что таким образом путинский режим хочет повысить антиукраинскую истерию в российском обществе, создать условия для усиления мобилизации, дискредитировать Украину в глазах международного сообщества. Что можно сказать о теракте, его возможных исполнителях и последствиях на данный момент? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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