Теракт в Подмосковье: Путин обратился к россиянам и вспомнил об Украине

Как передает портал "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин вышел с обращением к россиянам по поводу теракта, который произошел в Подмосковье вечером 22 марта.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Хозяин Кремля объявил 24 марта днем национального траура.

Ожидаемо не обошлось без привязки теракта к Украине. Владимир Путин заявил, что якобы для подозреваемых в теракте "было подготовлено окно" для перехода границы с Украиной. Именно поэтому они якобы в Брянской области направлялись к украинской границе, но были задержаны российскими правоохранителями.

Путин пообещал установить всех заказчиков теракта, которые "понесут справедливое наказание".

"Что касается расследования. Можно сказать следующее: все четверо исполнителей найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, предварительно, для них было подготовлено окно для перехода границы", – заявил российский диктатор.

Отметим, в городе Красногорск в Подмосковье произошел теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл", где во время стрельбы и пожара погибли десятки человек. Главное управление разведки Минобороны Украины уверено, что за происшедшим стоят российские спецслужбы, которые действовали по личному распоряжению диктатора Владимира Путина. В подобном ключе высказался наш МИД, предположив, что таким образом путинский режим хочет повысить антиукраинскую истерию в российском обществе, создать условия для усиления мобилизации, дискредитировать Украину в глазах международного сообщества. Что можно сказать о теракте, его возможных исполнителях и последствиях на данный момент? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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