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Тихая месть Путина: Что ждет Николая Патрушева, которого турнули из Совбеза РФ

Российский диктатор Владимир Путин, очевидно, отомстил Николаю Патрушеву за историю с «восстанием Пригожина». Именно поэтому, якобы, его уволили из поста главы российского Совбеза

сегодня, 15:23
Автор:
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Ткачик Олеся
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В террористической России произошли кадровые перестановки в рамках назначения нового правительства. Так вот, министр обороны Сергей Шойгу потерял свой пост, его место должен занять Андрей Белоусов. По предложению кремлевского диктатора Владимира Путина, Шойгу теперь должен вместо Николая Патрушева возглавить российский Совбез.

Тихая месть Путина: Что ждет Николая Патрушева, которого турнули из Совбеза РФ

Николай Патрушев

О судьбе самого Патрушева пока ничего неизвестно. Как отметил политолог Владимир Горбач, его сын Дмитрий выводится на высшие позиции в российском правительстве, вице-премьер это уже не министр сельского хозяйства.

"А двух Патрушевых Путин-Боливар не вынесет? Сомнительно... Больше похоже на тихую месть Путина за пропущенный, а может и организованный спецслужбами удар по его режиму "путчем Пригожина". Теперь мы еще не знаем куда засунут старика",
– написал в Фейсбуке Горбач.

Политолог предположил, что Патрушева старшего могут назначить каким-нибудь спецпредставителем на международные переговоры, например, из США и КНР по ядерному оружию.

"Тогда он будет еще практически равноправным партнером Путина. А если просто советником, то да, это пенсия. Или по старорежимному опала",
– подчеркнул эксперт.

Вместе с тем российский оппозиционер Илья Поньмарев подчеркнул, что замена Шойгу на Белоусова демонстрирует, что в Кремле понимают важность военного производства в победе в войне. То есть, по его словам, обеспечение фронта получает более высокий приоритет, даже чем яркие военные победы, в которые, похоже, больше никто не верит.

"При этом в Москве очевидно ориентируются на долгую войну. Не факт, что только с Украиной",
– подчеркнул в Фейсбуке российский оппозиционер.

По его мнению, увольнение Патуршева находится в том же ключе. Именно поэтому, считает Пономарев, мир должен отреагировать на такие кадровые перестановки увеличением производства оружия в коалиции Рамштайн и инвестированием средств в движение российского сопротивления.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Сергея Шойгу сослали работать в Совбез.




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Источник: comments.ua
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