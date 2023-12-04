logo

BTC/USD

41923.74

ETH/USD

2231.57

LTC/USD

72.36

USD/UAH

37.30

EUR/UAH

40.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Time обнародовал претендентов на звание "Человек года 2023": в списке оказался Путин
commentss НОВОСТИ Все новости

Time обнародовал претендентов на звание "Человек года 2023": в списке оказался Путин

В 2022 году это звание получили президент Владимир Зеленский и "дух Украины".

сегодня, 20:10
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Известный американский журнал Time обнародовал имена девяти претендентов на премию "Человек года 2023". В списке среди других претендентов оказался глава Кремля Владимир Путин. Об этом говорится на сайте издания.

Time обнародовал претендентов на звание "Человек года 2023": в списке оказался Путин

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Нынешними претендентами стали:


  • участники забастовки в Голливуде,
  • прокуроры бывшего президента США Дональда Трампа,
  • героиня фильма "Барби" режиссера Греты Гервиг,
  • глава Китая Си Цзиньпин,
  • певица Тейлор Свифт,
  • гендиректор компаний исследований искусственного интеллекта OpenAI Сэм Альтман,
  • король Великобритании Чарльз III,
  • руководитель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл,
  • глава Кремля Владимир Путин


Стало известно, что утром 6 декабря назовут Человека-2023. Стоит отметить, что это звание присваивается каждый год, начиная с 1927 года. Также известно, что Путин уже был Человеком года в 2007 году.

А в прошлом году Человеком года по версии Time стал президент Зеленский и "дух Украины".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 30 октября авторитетное издание Time опубликовало обширную статью , посвященную президенту Зеленскому и текущей ситуации в российско-украинской войне. Автор статьи пишет о непростой ситуации на фронте, нехватке солдат в ВСУ, сокращении западной поддержки. В публикации говорится, что стороны лишились более 100 тысяч солдат. В ней также поднимается тема коррупции, в частности в Минобороны, падение поддержки Украины со стороны партнеров, конфликта между украинскими политиками и военными.

В свою очередь Зеленский в своем вечернем обращении ответил на критику в свой адрес, который распространил журнал TIME и подхватили в Украине, в частности экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/youlistenedmayak/29668
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!