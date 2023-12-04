Time обнародовал претендентов на звание "Человек года 2023": в списке оказался Путин

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Лиля Воробьева
Известный американский журнал Time обнародовал имена девяти претендентов на премию "Человек года 2023". В списке среди других претендентов оказался глава Кремля Владимир Путин. Об этом говорится на сайте издания.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Нынешними претендентами стали:
Стало известно, что утром 6 декабря назовут Человека-2023. Стоит отметить, что это звание присваивается каждый год, начиная с 1927 года. Также известно, что Путин уже был Человеком года в 2007 году.
А в прошлом году Человеком года по версии Time стал президент Зеленский и "дух Украины".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 30 октября авторитетное издание Time опубликовало обширную статью , посвященную президенту Зеленскому и текущей ситуации в российско-украинской войне. Автор статьи пишет о непростой ситуации на фронте, нехватке солдат в ВСУ, сокращении западной поддержки. В публикации говорится, что стороны лишились более 100 тысяч солдат. В ней также поднимается тема коррупции, в частности в Минобороны, падение поддержки Украины со стороны партнеров, конфликта между украинскими политиками и военными.
В свою очередь Зеленский в своем вечернем обращении ответил на критику в свой адрес, который распространил журнал TIME и подхватили в Украине, в частности экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
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