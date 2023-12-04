Известный американский журнал Time обнародовал имена девяти претендентов на премию "Человек года 2023". В списке среди других претендентов оказался глава Кремля Владимир Путин. Об этом говорится на сайте издания.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Нынешними претендентами стали:

участники забастовки в Голливуде,

прокуроры бывшего президента США Дональда Трампа,

героиня фильма "Барби" режиссера Греты Гервиг,

глава Китая Си Цзиньпин,

певица Тейлор Свифт,

гендиректор компаний исследований искусственного интеллекта OpenAI Сэм Альтман,

король Великобритании Чарльз III,

руководитель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл,

глава Кремля Владимир Путин





Стало известно, что утром 6 декабря назовут Человека-2023. Стоит отметить, что это звание присваивается каждый год, начиная с 1927 года. Также известно, что Путин уже был Человеком года в 2007 году.

А в прошлом году Человеком года по версии Time стал президент Зеленский и "дух Украины".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 30 октября авторитетное издание Time опубликовало обширную статью , посвященную президенту Зеленскому и текущей ситуации в российско-украинской войне. Автор статьи пишет о непростой ситуации на фронте, нехватке солдат в ВСУ, сокращении западной поддержки. В публикации говорится, что стороны лишились более 100 тысяч солдат. В ней также поднимается тема коррупции, в частности в Минобороны, падение поддержки Украины со стороны партнеров, конфликта между украинскими политиками и военными.

В свою очередь Зеленский в своем вечернем обращении ответил на критику в свой адрес, который распространил журнал TIME и подхватили в Украине, в частности экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

