Точно в яблочко: в Украине раскрыли детали удара по важному объекту в РФ

В ночь на 23 июля в Новочеркасске Ростовской области РФ была атакована железнодорожная инфраструктура. Через этот участок страна-агрессор транспортирует оружие, боеприпасы, топливо и живую силу к границе с Украиной. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

"Этот логистический узел соединяет стратегические направления: Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Каменск-Шахтинский. Именно через этот узел осуществляется переброска техники, боеприпасов, топливных ресурсов и личного состава к границе с Украиной", — акцентировал глава ЦПД.

Также в Новочеркасске зафиксировано функционирование логистических подразделений 1061-го Центра МТО Южного военного округа. Эта структура, отвечающая за распределение вооружения, горючего и боекомплекта.

По словам Андрея Коваленко, узлы вроде Новочеркасска — это "артерии, которыми питается военная машина России. Без них поставки на фронт останавливаются".

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 23 июля в Ростове-на-Дону и Таганроге прогремела серия взрывов – российская ПВО заявила об атаке украинских дронов. Также об угрозе БПЛА сообщили в нескольких центральных регионах страны-агрессора.

Министерство обороны РФ сообщило, что в период с 21:00 до 23:40 по московскому времени 22 июля российская ПВО уничтожила 51 украинский беспилотник над несколькими регионами страны.

Так, одновременно сигнал воздушной тревоги из-за угрозы БПЛА был объявлен в Курской, Брянской, Ростовской, Орловской, Калужской, Тульской и Липецкой областях России.

Также издание "Комментарии" сообщало – в России раздавались взрывы в некоторых областях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.



