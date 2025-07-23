logo

BTC/USD

118390

ETH/USD

3680.68

USD/UAH

41.77

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Точно в яблочко: в Украине раскрыли детали удара по важному объекту в РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Точно в яблочко: в Украине раскрыли детали удара по важному объекту в РФ

По информации ЦПД, в российском Новочеркасске атакован важный логистический узел

23 июля 2025, 09:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ночь на 23 июля в Новочеркасске Ростовской области РФ была атакована железнодорожная инфраструктура. Через этот участок страна-агрессор транспортирует оружие, боеприпасы, топливо и живую силу к границе с Украиной. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Точно в яблочко: в Украине раскрыли детали удара по важному объекту в РФ

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

"Этот логистический узел соединяет стратегические направления: Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Каменск-Шахтинский. Именно через этот узел осуществляется переброска техники, боеприпасов, топливных ресурсов и личного состава к границе с Украиной", — акцентировал глава ЦПД.

Также в Новочеркасске зафиксировано функционирование логистических подразделений 1061-го Центра МТО Южного военного округа. Эта структура, отвечающая за распределение вооружения, горючего и боекомплекта.

По словам Андрея Коваленко, узлы вроде Новочеркасска — это "артерии, которыми питается военная машина России. Без них поставки на фронт останавливаются".

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 23 июля в Ростове-на-Дону и Таганроге прогремела серия взрывов – российская ПВО заявила об атаке украинских дронов. Также об угрозе БПЛА сообщили в нескольких центральных регионах страны-агрессора.

Министерство обороны РФ сообщило, что в период с 21:00 до 23:40 по московскому времени 22 июля российская ПВО уничтожила 51 украинский беспилотник над несколькими регионами страны. 

Так, одновременно сигнал воздушной тревоги из-за угрозы БПЛА был объявлен в Курской, Брянской, Ростовской, Орловской, Калужской, Тульской и Липецкой областях России.

Также издание "Комментарии" сообщало – в России раздавались взрывы в некоторых областях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/akovalenko1989/9551
Теги:

Новости

Все новости