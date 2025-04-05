Тотальный ужас: Россию охватили масштабные пожары и ураганы

В Сибири из-за сильного урагана началось распространение ландшафтных пожаров, огонь перебрасывается на дома. Власти обращаются к людям с просьбами тушить огонь лопатами.

Пожары в России. Фото из открытых источников

В Минусинске власти призвали эвакуироваться жителей одного из микрорайонов.

"Тотальный ужас в Заимке, огонь окружает деревню. Люди просят помощи", – пишут местные жители в соцсетях.

"На трассе в аэропорт – огненная стена, люди пытаются уехать по встречке", — жалуются россияне.

Тем временем глава Калининского сельсовета Усть-Абаканского района республики Иван Сажин призвал всех, кто может помочь, брать лопаты и метлы и бороться с пожаром.

По информации властей, штормовой ветер привел к массовым отключениям электроэнергии в шести районах Кузбасса, пяти районах Алтайского края, а также в Хакасии.

Читайте также на портале "Комментарии" — в эпицентре взрывов и пожара оказался Краснодарский край России, где в результате атаки дронов загорелся резервуар с якобы остатками нефтепродуктов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил у себя в Telegram губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"В станице Новоминской Каневского района обломки БпЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов. Начался пожар, ему присвоен второй ранг сложности", – отметил Вениамин Кондратьев.

По его словам, резервуар с якобы остатками нефтепродуктов тушили 55 человек и 19 единиц техники.

Также издание "Комментарии" сообщало – Львовщина страдает от пожаров в экосистемах: более 5200 кв. м сухой травы и кустарников выгорело в течение суток в регионе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Огненные катастрофы, в общей сложности – 6 пожаров, произошли в селах Опоры, Волоща, Уличное и Нагуевичи Дрогобычского района, Хащев Самборского района и Дашава Стрыйского района.



